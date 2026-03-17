На Урале необычно рано распустилась верба
Верба в нацпарке "Таганай" (Челябинская область) распустилась почти на две недели раньше среднемноголетних показателей, а также вместо апреля в середине марта... РИА Новости, 17.03.2026
На Урале необычно рано распустилась верба и проснулись бабочки
ЧЕЛЯБИНСК, 17 мар - РИА Новости. Верба в нацпарке "Таганай" (Челябинская область) распустилась почти на две недели раньше среднемноголетних показателей, а также вместо апреля в середине марта там проснулись бабочки крапивницы, сообщила пресс-служба организации.
По данным нацпарка, на Таганае распустилась верба, несмотря на то, что еще 10 дней назад там стоял 25-градусный мороз. Это самый ранний срок начала цветения ивы за все время фенологических наблюдений на местности, на 11 дней опережающий среднемноголетние показатели.
«
"Еще более необычное феноявление - пробуждение бабочки крапивницы. Обычно это случается 8 апреля, самый ранний срок был отмечен 25 марта 2016 года. Но в этом году крапивниц мы увидели уже 14 марта – и это абсолютный рекорд за всю историю 20-летних наблюдений", - говорится в сообщении.
На подходе пробуждение муравьев. В пресс-службе пояснили, что часть куполов муравейников со стороны солнцепека уже оттаяла.