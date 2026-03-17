Такого никто не ждал. Украина готовит захват соседней страны

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости, Михаил Катков. До парламентских выборов в Венгрии — меньше месяца. От их исхода зависит, станет ли страна колонией Украины и вступит ли в войну с Россией, уверен премьер-министр республики Виктор Орбан. Что происходит в Будапеште — в материале РИА Новости.
Между двух огней
По данным исследовательского центра 21 Kutatokozpont, оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадьяра опережает "Фидес" Орбана на 14% среди определившихся избирателей. Это на два процента меньше, чем в январе. За "Тису" готовы проголосовать 53% респондентов, а за "Фидес" — 39%.
© REUTERS / Bernadett SzaboПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио
Опрос, проведенный Zavecz Research, показал, что оппозиционеры пользуются поддержкой 38% венгров, а за партию власти готовы проголосовать 30%. В связи с этим издание утверждает, что "Тиса" может получить 115 депутатских мандатов из 199 и самостоятельно сформировать новое правительство.
Впрочем, есть и другие оценки. По данным Центра Nézőpont Intézet Fidesz, партия Орбана может рассчитывать на поддержку 46% избирателей, Мадьяра — на 40%. Центр Alapjogokért Központ опубликовал похожие цифры: 49% у "Фидес" и 42% у "Тисы".
Мадьяр обещает венграм обуздать коррупцию, добиться от ЕС размораживания денег, выделенных Брюсселем на развитие экономики, а также повысить авторитет Будапешта в Евросоюзе и НАТО. Кроме того, он опирается на поддержку европейских лидеров, которые считают его избрание шагом к возвращению Венгрии на демократический путь развития.
© AP Photo / Denes ErdosПетер Мадьяр
Орбан сделал упор на обеспечении национальной безопасности. По его словам, Евросоюз в интересах Киева готовится к войне с Россией и хочет втянуть в нее Венгрию. В случае победы на выборах оппозиции страна станет колонией Украины, уверен Орбан. Соответственно, "Фидес"— сила, которая ничего подобного не допустит. При этом премьер-министра поддерживает Дональд Трамп.
"Я горд тем, что выступил на стороне Виктора на выборах 2022 года, и для меня большая честь сделать это снова. Виктор Орбан — настоящий друг, боец и победитель. Я целиком и полностью поддерживаю его кандидатуру для переизбрания на пост премьер-министра Венгрии — он никогда не подведет великую венгерскую нацию!" — объявил Трамп.
"Осталось полгода". Венгрия готова к войне с Евросоюзом
25 октября 2025, 08:00
Иностранное вмешательство
Противники Орбана утверждают, что его партия не способна самостоятельно победить на парламентских выборах, поэтому премьер якобы решил прибегнуть к помощи России. По словам оппозиционеров, Москва отправила в Будапешт трех агентов, которые должны переломить ход выборов в девятимиллионной стране. В связи с этим Мадьяр даже попросил российские власти не вмешиваться в дела республики и пообещал в случае победы проводить сбалансированную внешнюю политику.
© REUTERS / Marton MonusМноготысячный "Марш мира" в Будапеште
Москва отвергла обвинения. "В связи с медийными спекуляциями о "российском вмешательстве" в электоральную кампанию в Венгрии вновь хотели бы подчеркнуть, что Россия никогда не вмешивается во внутриполитические процессы суверенных государств. Предстоящие парламентские выборы — это внутреннее дело Венгрии, и решение остается за венгерским народом", — заявили в российском посольстве.
Кроме того, глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш назвал сообщения оппозиции фейками, цель которых — отвлечь внимание венгров от угроз Владимира Зеленского в адрес Орбана. Как известно, во время общения с журналистами Зеленский пообещал: если "один человек в ЕС" заблокирует перевод Украине 90 миллиардов евро, он передаст ВСУ его адрес. "Они ему позвонят и пообщаются с ним на его языке", — добавил глава киевского режима.
После этого Орбан позвонил дочерям и посоветовал им не нервничать. "В такие моменты семья сплачивается, у них все хорошо. Я просил всех относиться к этому серьезно, но не бояться. Думаю, они и не боялись. Хотя это непривычно в нашей жизни, но мы найдем как адаптироваться. Моя жена, я уверен, сыграет в этом ключевую роль", — сказал венгерский лидер.
© REUTERS / Bernadett SzaboМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на протесте против шантажа Украины в Будапеште
Зеленский даже не пытается скрывать неприязнь к Орбану. По его словам, Киев начнет восстанавливать дипломатические отношения с Будапештом только после смены премьер-министра. Орбан отвечает взаимностью. В частности, на фоне скандала с трубопроводом "Дружба", который украинцы отказываются запускать под предлогом неисправности, венгерские власти задержали украинские инкассаторские машины, перевозившие десятки миллионов долларов и евро. Автомобили вернули, а деньги остались в Будапеште — венгры проверяют их на предмет отмывания.
Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов не исключает, что нынешняя эскалация дипломатического конфликта между Венгрией и Украиной — часть предвыборной гонки и после голосования ситуация может стабилизироваться.
© REUTERS / Bernadett SzaboУчастники акции протеста против шантажа Украины в Будапеште, Венгрия. 6 марта 2026 года
"Если Орбан останется премьер-министром, то продолжит делать все то же самое, что и раньше, тем более что еще больше наращивать напряженность просто некуда и незачем. Если к власти придет Мадьяр, Будапешт может даже пойти на определенные уступки Киеву — например, принять участие в финансировании поставок оружия, объяснив это разморозкой средств, выделенных Евросоюзом на развитие Венгрии. При этом ни при Орбане, ни при Мадьяре Зеленский не будет менять отношения к соседней стране", — объясняет Денисов.
Такого никто не предвидел. Орбана подвели традиционные ценности
10 апреля 2024, 08:00
Ноздря в ноздрю
Младший научный сотрудник Сектора политических проблем европейской интеграции ИМЭМО РАН Артем Ильинский считает, что у партий Орбана и Мадьяра примерно равные шансы на победу.
© Фото : Orbán Viktor/XВиктор Орбан и Дональд Трамп во время встречи в поместье Мар-а-Лаго во Флориде
"Лидер "Тисы" не изобретает велосипед. Он бывший член "Фидес" и ведет себя как в молодости Орбан. Прежде всего говорит, что нужно решать внутренние проблемы — нестабильность национальной валюты, разруху в восточных районах и тому подобное. При этом от Орбана многие устали, но он воспринимается как политик старой закалки, способный справиться с внешнеполитическими вызовами", — отмечает Ильинский.
Вместе с тем, по словам эксперта, нынешние выборы будут для "Фидес" сложнее, чем предыдущие. По сравнению с 2022-м у оппозиции нет споров вокруг того, кто должен ее возглавить, — лидером стал Мадьяр. Он же смог объединить традиционных противников Орбана с теми, кто за годы его правления по каким-то причинам разочаровались в нем и хотят увидеть новые лица во главе государства.
© AP Photo / Denes ErdosЗаседание парламента Венгрии
Что касается внешней политики, то исход выборов вряд ли на нее кардинально повлияет, полагает Ильинский. Во все времена для Будапешта важно было поддерживать венгров на Украине, которых сейчас насильно мобилизуют, и получать энергоресурсы по нефтепроводу "Дружба". По сравнению с Орбаном Мадьяр пока делает осторожные заявления в отношении Киева, но, если Зеленский не изменит поведение, а "Тиса" победит, новый премьер начнет брать пример с предшественника, уверен Ильинский. Впрочем, добавляет эксперт, партия оппозиционного кандидата до сих пор не была представлена в парламенте, поэтому сложно наверняка сказать, как она себя поведет.