Такого никто не ждал. Украина готовит захват соседней страны

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости, Михаил Катков. До парламентских выборов в Венгрии — меньше месяца. От их исхода зависит, станет ли страна колонией Украины и вступит ли в войну с Россией, уверен премьер-министр республики Виктор Орбан. Что происходит в Будапеште — в материале РИА Новости.

Между двух огней

По данным исследовательского центра 21 Kutatokozpont, оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадьяра опережает "Фидес" Орбана на 14% среди определившихся избирателей. Это на два процента меньше, чем в январе. За "Тису" готовы проголосовать 53% респондентов, а за "Фидес" — 39%.

© REUTERS / Bernadett Szabo Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио © REUTERS / Bernadett Szabo Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио

Опрос, проведенный Zavecz Research, показал, что оппозиционеры пользуются поддержкой 38% венгров, а за партию власти готовы проголосовать 30%. В связи с этим издание утверждает, что "Тиса" может получить 115 депутатских мандатов из 199 и самостоятельно сформировать новое правительство.

Впрочем, есть и другие оценки. По данным Центра Nézőpont Intézet Fidesz, партия Орбана может рассчитывать на поддержку 46% избирателей, Мадьяра — на 40%. Центр Alapjogokért Központ опубликовал похожие цифры: 49% у "Фидес" и 42% у "Тисы".

Мадьяр обещает венграм обуздать коррупцию, добиться от ЕС размораживания денег, выделенных Брюсселем на развитие экономики, а также повысить авторитет Будапешта в Евросоюзе и НАТО. Кроме того, он опирается на поддержку европейских лидеров, которые считают его избрание шагом к возвращению Венгрии на демократический путь развития.

© AP Photo / Denes Erdos Петер Мадьяр © AP Photo / Denes Erdos Петер Мадьяр

Орбан сделал упор на обеспечении национальной безопасности. По его словам, Евросоюз в интересах Киева готовится к войне с Россией и хочет втянуть в нее Венгрию. В случае победы на выборах оппозиции страна станет колонией Украины, уверен Орбан. Соответственно, "Фидес"— сила, которая ничего подобного не допустит. При этом премьер-министра поддерживает Дональд Трамп.

"Я горд тем, что выступил на стороне Виктора на выборах 2022 года, и для меня большая честь сделать это снова. Виктор Орбан — настоящий друг, боец и победитель. Я целиком и полностью поддерживаю его кандидатуру для переизбрания на пост премьер-министра Венгрии — он никогда не подведет великую венгерскую нацию!" — объявил Трамп.

Иностранное вмешательство

Противники Орбана утверждают, что его партия не способна самостоятельно победить на парламентских выборах, поэтому премьер якобы решил прибегнуть к помощи России. По словам оппозиционеров, Москва отправила в Будапешт трех агентов, которые должны переломить ход выборов в девятимиллионной стране. В связи с этим Мадьяр даже попросил российские власти не вмешиваться в дела республики и пообещал в случае победы проводить сбалансированную внешнюю политику.

© REUTERS / Marton Monus Многотысячный "Марш мира" в Будапеште © REUTERS / Marton Monus Многотысячный "Марш мира" в Будапеште

Москва отвергла обвинения. "В связи с медийными спекуляциями о "российском вмешательстве" в электоральную кампанию в Венгрии вновь хотели бы подчеркнуть, что Россия никогда не вмешивается во внутриполитические процессы суверенных государств. Предстоящие парламентские выборы — это внутреннее дело Венгрии, и решение остается за венгерским народом", — заявили в российском посольстве.

Кроме того, глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш назвал сообщения оппозиции фейками, цель которых — отвлечь внимание венгров от угроз Владимира Зеленского в адрес Орбана. Как известно, во время общения с журналистами Зеленский пообещал: если "один человек в ЕС" заблокирует перевод Украине 90 миллиардов евро, он передаст ВСУ его адрес. "Они ему позвонят и пообщаются с ним на его языке", — добавил глава киевского режима.

После этого Орбан позвонил дочерям и посоветовал им не нервничать. "В такие моменты семья сплачивается, у них все хорошо. Я просил всех относиться к этому серьезно, но не бояться. Думаю, они и не боялись. Хотя это непривычно в нашей жизни, но мы найдем как адаптироваться. Моя жена, я уверен, сыграет в этом ключевую роль", — сказал венгерский лидер.

© REUTERS / Bernadett Szabo Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на протесте против шантажа Украины в Будапеште © REUTERS / Bernadett Szabo Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на протесте против шантажа Украины в Будапеште

Зеленский даже не пытается скрывать неприязнь к Орбану. По его словам, Киев начнет восстанавливать дипломатические отношения с Будапештом только после смены премьер-министра. Орбан отвечает взаимностью. В частности, на фоне скандала с трубопроводом "Дружба", который украинцы отказываются запускать под предлогом неисправности, венгерские власти задержали украинские инкассаторские машины, перевозившие десятки миллионов долларов и евро. Автомобили вернули, а деньги остались в Будапеште — венгры проверяют их на предмет отмывания.

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов не исключает, что нынешняя эскалация дипломатического конфликта между Венгрией и Украиной — часть предвыборной гонки и после голосования ситуация может стабилизироваться.

© REUTERS / Bernadett Szabo Участники акции протеста против шантажа Украины в Будапеште, Венгрия. 6 марта 2026 года © REUTERS / Bernadett Szabo Участники акции протеста против шантажа Украины в Будапеште, Венгрия. 6 марта 2026 года

"Если Орбан останется премьер-министром, то продолжит делать все то же самое, что и раньше, тем более что еще больше наращивать напряженность просто некуда и незачем. Если к власти придет Мадьяр, Будапешт может даже пойти на определенные уступки Киеву — например, принять участие в финансировании поставок оружия, объяснив это разморозкой средств, выделенных Евросоюзом на развитие Венгрии. При этом ни при Орбане, ни при Мадьяре Зеленский не будет менять отношения к соседней стране", — объясняет Денисов.

Ноздря в ноздрю

Младший научный сотрудник Сектора политических проблем европейской интеграции ИМЭМО РАН Артем Ильинский считает, что у партий Орбана и Мадьяра примерно равные шансы на победу.

© Фото : Orbán Viktor/X Виктор Орбан и Дональд Трамп во время встречи в поместье Мар-а-Лаго во Флориде © Фото : Orbán Viktor/X Виктор Орбан и Дональд Трамп во время встречи в поместье Мар-а-Лаго во Флориде

"Лидер "Тисы" не изобретает велосипед. Он бывший член "Фидес" и ведет себя как в молодости Орбан. Прежде всего говорит, что нужно решать внутренние проблемы — нестабильность национальной валюты, разруху в восточных районах и тому подобное. При этом от Орбана многие устали, но он воспринимается как политик старой закалки, способный справиться с внешнеполитическими вызовами", — отмечает Ильинский.

Вместе с тем, по словам эксперта, нынешние выборы будут для "Фидес" сложнее, чем предыдущие. По сравнению с 2022-м у оппозиции нет споров вокруг того, кто должен ее возглавить, — лидером стал Мадьяр. Он же смог объединить традиционных противников Орбана с теми, кто за годы его правления по каким-то причинам разочаровались в нем и хотят увидеть новые лица во главе государства.

© AP Photo / Denes Erdos Заседание парламента Венгрии © AP Photo / Denes Erdos Заседание парламента Венгрии