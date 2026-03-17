В США бейсбольный клуб раздаст 20 тысяч фигурок Овечкина

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Бейсбольный клуб "Вашингтон Нэшионалс" раздаст болельщикам 20 тысяч фигурок российского капитана хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, сообщается на сайте Главной лиги бейсбола (MLB).
Фигурки будут раздаваться на домашнем матче регулярного чемпионата MLB против "Балтимор Ориолс", который состоится 16 мая. Они представляют собой миниатюрную копию Овечкина в домашней форме "Вашингтон Нэшионалс" с белой кепкой. В левой руке российский хоккеист держит бейсбольный мяч, голова фигурки прикреплена посредством пружины и выполнена в стиле "бобблхед", ее характерная особенность - легкое подпрыгивание при движении.
Модель воспроизводит символический первый бросок Овечкина на стадионе команды, который состоялся 9 июня 2018 года после победы "Кэпиталз" в Кубке Стэнли.
Овечкину 40 лет. Он является лучшим снайпером в истории чемпионатов НХЛ. В активе россиянина 921 гол. Нападающий представляет "Вашингтон" с 2005 года. Всего на счету Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ 1674 (921+753) очка по системе "гол+пас" в 1559 матчах.