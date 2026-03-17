Директор НАБУ является фигурантом дела о взятке, утверждает депутат Рады
16:57 17.03.2026
Директор НАБУ является фигурантом дела о взятке, утверждает депутат Рады
Депутат Рады Алексей Гончаренко* утверждает, что директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос является фигурантом уголовного... РИА Новости, 17.03.2026
Россия, Киевская область, Киев, Алексей Гончаренко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Служба безопасности Украины
Директор НАБУ является фигурантом дела о взятке, утверждает депутат Рады

Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Депутат Рады Алексей Гончаренко* утверждает, что директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос является фигурантом уголовного дела по вымогательству взяток в особо крупных размерах.
«

"О директоре НАБУ Семене Кривоносе всплыла еще такая информация. Оказывается, он является фигурантом уголовного дела по вымогательству взяток в особо крупных размерах. Это все происходило, когда Кривонос находился на должности начальника регистрационной службы Обуховского городского управления юстиции в 2014 году. Дело расследует управление СБУ в городе Киеве и Киевской области. Правовая квалификация –"Вымогательство неправомерной выгоды в особо крупном размере", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.

Как утверждает Гончаренко* со ссылкой на расследование дела, председатель Старобезрадичевского сельского совета Петр Горбаченко вступил в сговор с Кривоносом и начальником управления Госземагенства в Обуховском районе в Киевской области Вячеславом Безруком. Они, как отмечает депутат, требовали у заявителя взятку в 120 тысяч долларов за принятие положительного решения в его пользу относительно получения земельного участка с целевым назначением "для строительства и обслуживания жилого дома" общей площадью 0,25 гектаров.
"В декабре 2014 года следователи получили постановления об обыске. В этом постановлении идет речь об обыске у Кривоноса. А затем в декабре 2014 года он переходит на другую работу, на должность главного специалиста отдела государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество регистрационной службы городского управления юстиции в Киевской области", - добавил Гончаренко*.
Дело, как утверждает депутат, до сих пор не передали в суд, на данный момент все еще идет следствие.
* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России.
