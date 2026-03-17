Директор НАБУ является фигурантом дела о взятке, утверждает депутат Рады

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Депутат Рады Алексей Гончаренко* утверждает, что директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос является фигурантом уголовного дела по вымогательству взяток в особо крупных размерах.

« "О директоре НАБУ Семене Кривоносе всплыла еще такая информация. Оказывается, он является фигурантом уголовного дела по вымогательству взяток в особо крупных размерах. Это все происходило, когда Кривонос находился на должности начальника регистрационной службы Обуховского городского управления юстиции в 2014 году. Дело расследует управление СБУ в городе Киеве и Киевской области. Правовая квалификация –"Вымогательство неправомерной выгоды в особо крупном размере", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.

Как утверждает Гончаренко* со ссылкой на расследование дела, председатель Старобезрадичевского сельского совета Петр Горбаченко вступил в сговор с Кривоносом и начальником управления Госземагенства в Обуховском районе в Киевской области Вячеславом Безруком. Они, как отмечает депутат, требовали у заявителя взятку в 120 тысяч долларов за принятие положительного решения в его пользу относительно получения земельного участка с целевым назначением "для строительства и обслуживания жилого дома" общей площадью 0,25 гектаров.

"В декабре 2014 года следователи получили постановления об обыске. В этом постановлении идет речь об обыске у Кривоноса. А затем в декабре 2014 года он переходит на другую работу, на должность главного специалиста отдела государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество регистрационной службы городского управления юстиции в Киевской области", - добавил Гончаренко*.

Дело, как утверждает депутат, до сих пор не передали в суд, на данный момент все еще идет следствие.