На Украине мужчина, избитый военкомами по дороге в ТЦК, умер в больнице

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Мужчина умер в больнице Днепропетровска на Украине после того, как был жестоко избит военными в ходе насильственной мобилизации, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В Днепропетровске мужчина умер после избиения сотрудниками ТЦК (военкомата - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания со ссылкой на близких умершего, которые обратились в полицию.
"Страна.ua" также приводит информацию о том, что, по словам родственников, мужчину задержали, наспех провели ему врачебную комиссию, а затем избили по дороге в военкомат, после чего тот попал в больницу. Согласно опубликованным фотографиям медицинских выписок, мужчина поступил с тяжелой травмой головы вследствие контакта с тупым предметом, многочисленными переломами и повреждениями внутренних органов.
Мужчина умер в больнице через шесть дней после поступления. Военкомат пока не комментировал инцидент.
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
