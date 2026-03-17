Как советский ученый нашел способ прожить до 150 лет

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. Известный советский ученый Александр Богомолец уверен в том, что человек, используя комплекс определенных мер, способен дожить до 150 лет.

Сталин, узнав об исследованиях Богомольца, не скупился на выделение ему финансирования. Однако ученый его обманул.

Рожденный в тюрьме

Мать Александра Богомольца, София Николаевна Присецкая, состоявшая в руководстве Южнорусского рабочего союза, была приговорена к смертной казни, которая в связи с беременностью подсудимой была заменена каторгой. Сына она родила в 1881 году в киевской тюрьме.

Меньше чем через месяц жандармы отдали ребенка отцу Софии, который увез его в свое имение на Полтавщине, в село Климово Зеньковского уезда.

Свою мать Александр увидел лишь в 1891 году, когда его отец при содействии Льва Толстого получил разрешение навестить Софию Богомолец в Сибири. Вскоре она умерла от туберкулеза.

После тяжелой поездки в Сибирь Богомолец заразился туберкулезом от матери.

Интересовался переливанием

До революции Александр был земским врачом на Украине и занимался наукой. Расцвет его карьеры наступил уже во время советской власти.

В 1923 году Богомолец организовал передвижную противомалярийную лабораторию. Занимался исследованием роли соединительной ткани в иммунных реакциях организма.

До войны сделал свое главное изобретение — создал сыворотку, которая получила его имя. Это был биостимулятор, созданный из крови лошадей и ослов, который успешно применяли для лечения инфекций и заживления переломов и ран.

Помимо этого, Богомолец интересовался переливанием крови, разрабатывал методы ее консервации. Ученые под его руководством установили универсальность I группы крови.

Его разработки оказались крайне востребованы в госпиталях во время Великой Отечественной войны и спасли множество жизней советских граждан. Но главное — Богомолец считается основателем в СССР таких наук, как патофизиология и геронтология, то есть изучал процессы возникновения патологий и старения организма.

Жить до 150 лет — реальность

Тема старения человека стала одной из главных в жизни ученого. Богомолец возлагал большие надежды на цитотоксические сыворотки и переливание крови.

Во второй половине 1930-х годов Александр Богомолец, будучи уже директором Института физиологии в Киеве, организовал постоянные экспедиции в Абхазию и Грузию для исследования феномена долгожительства. Там, согласно переписям населения, наблюдались так называемые ареалы долголетия.

На основании своих научных изысканий Богомолец пришел к выводу, что в результате использования комплекса определенных мер жизнь человека можно продлить до 150 лет.

Своеобразной вершиной работы Александра Богомольца стала брошюра "Продление жизни", вышедшая в свет в 1939 году.

Надул Сталина

В какой-то момент работами ученого по продлению жизни заинтересовался сам Сталин. Он вызвал ученого в Москву, где между ними состоялся такой диалог.

Вождь народов спросил ученого, на сколько конкретно тот может увеличить жизнь человека в ближайшем будущем. Богомолов ответил, что это достижимо, но для экспериментов нужны исследования, лаборатории, сотрудники. Сталин готов был предоставить ученому все, что тот попросил. Богомолов действительно получал хорошее финансирование для продолжения исследований в области продления жизни.

Вот только сам он скончался в возрасте 64 лет. В середине октября 1943 года у него произошел прорыв плевры и самопроизвольный пневмоторакс на фоне давнего туберкулеза, которым он заразился еще в детстве от матери на каторге.

© AP Photo Председатель Совета народных комиссаров СССР, председатель Государственного комитета обороны СССР, Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин в Потсдаме

Ситуация осложнялась тем, что Богомолец, несмотря на туберкулез, много курил.

Известно о словах Сталина, узнавшего о кончине Богомольца: "Не дожил до своего 65-летия. Не сумел подтвердить свою теорию долголетия". Некоторые утверждают, что вождь воскликнул в сердцах: "Вот жулик! Всех нас обманул!"