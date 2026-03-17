В Госдуме предложили предоставить налоговые льготы российским ученым

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил освободить научных работников от уплаты НДФЛ с доходов, которые они получают за работу в приоритетных областях научно-технологического развития.

"Законопроектом предлагается дополнить статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации положением, предусматривающим освобождение от налогообложения налогом на доходы физических лиц доходов, полученных научными работниками (исследователями) в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" в виде выплат по трудовым договорам и гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), связанных с осуществлением научной и (или) научно-технической деятельности", - сообщается в пояснительной записке к проекту.