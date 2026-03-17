В Госдуме предложили предоставить налоговые льготы российским ученым
01:49 17.03.2026
В Госдуме предложили предоставить налоговые льготы российским ученым
В Госдуме предложили предоставить налоговые льготы российским ученым
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил освободить научных работников от уплаты НДФЛ с доходов, которые они получают... РИА Новости, 17.03.2026
В Госдуме предложили предоставить налоговые льготы российским ученым

Госдума. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил освободить научных работников от уплаты НДФЛ с доходов, которые они получают за работу в приоритетных областях научно-технологического развития.
Поправки в Налоговый кодекс РФ будут внесены на рассмотрение Госдумы во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором законопроекта выступил депутат парламентской фракции СР Александр Аксененко.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
В ГД предложили обеспечивать в наземном транспорте комфортную температуру
Вчера, 00:06
"Законопроектом предлагается дополнить статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации положением, предусматривающим освобождение от налогообложения налогом на доходы физических лиц доходов, полученных научными работниками (исследователями) в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" в виде выплат по трудовым договорам и гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), связанных с осуществлением научной и (или) научно-технической деятельности", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что предлагается освободить от уплаты НДФЛ доходы научных работников, которые они получают за научную деятельность в приоритетных областях научно-технологического развития.
"Напомню, что такие направления были утверждены указом президента РФ от 18 июня 2024 года № 529. Это высокоэффективная и ресурсосберегающая энергетика, превентивная и персонализированная медицина, обеспечение здорового долголетия, высокопродуктивное и устойчивое сельское хозяйство. Здесь же направления, касающиеся безопасности получения, хранения, передачи, обработки информации, укрепления социокультурной идентичности российского общества, повышения уровня его образования и многое другое", - пояснил он.
По словам лидера "Справедливой России", инициатива партии направлена на повышение мотивации ученых и престижа научной карьеры.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
В ГД предложили закрепить право на реабилитацию для пострадавших в терактах
14 марта, 21:26
 
