В Госдуме предложили предоставить налоговые льготы российским ученым

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил освободить научных работников от уплаты НДФЛ с доходов, которые они получают за работу в приоритетных областях научно-технологического развития.
Поправки в Налоговый кодекс РФ будут внесены на рассмотрение Госдумы во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором законопроекта выступил депутат парламентской фракции СР Александр Аксененко.
"Законопроектом предлагается дополнить статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации положением, предусматривающим освобождение от налогообложения налогом на доходы физических лиц доходов, полученных научными работниками (исследователями) в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" в виде выплат по трудовым договорам и гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), связанных с осуществлением научной и (или) научно-технической деятельности", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что предлагается освободить от уплаты НДФЛ доходы научных работников, которые они получают за научную деятельность в приоритетных областях научно-технологического развития.
"Напомню, что такие направления были утверждены указом президента РФ от 18 июня 2024 года № 529. Это высокоэффективная и ресурсосберегающая энергетика, превентивная и персонализированная медицина, обеспечение здорового долголетия, высокопродуктивное и устойчивое сельское хозяйство. Здесь же направления, касающиеся безопасности получения, хранения, передачи, обработки информации, укрепления социокультурной идентичности российского общества, повышения уровня его образования и многое другое", - пояснил он.
По словам лидера "Справедливой России", инициатива партии направлена на повышение мотивации ученых и престижа научной карьеры.