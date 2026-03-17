18:28 17.03.2026 (обновлено: 19:49 17.03.2026)
Франция провела учения, имитирующие ядерный удар, пишут СМИ
Parisien: Франция провела имитирующие ядерный удар учения "Покер"

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Франция провела учения, имитирующие ядерный удар, пишет газета Parisien.
"В ночь с понедельника на вторник Воздушно-космические силы <...> провели операцию "Покер", учения, предназначенные для подготовки стратегических Военно-воздушных сил к ядерному удару", — говорится в публикации.
"За Таллин". Франция пригрозила России ядерным ударом
По данным издания, на мероприятии задействовали около 40 самолетов Rafale, Mirage 2000, AWACS и A330 MRTT. Отмечается, что часть из них пролетели к Средиземному морю, обогнув атлантическое побережье. Затем воздушные суда направились в сторону центра Франции, чтобы сымитировать запуск ядерной ракеты. Им "противостояли" системы ПВО и истребители.
Передача данных между самолетами, радиосвязь и GPS-навигация при этом специально были с помехами. В ВВС Франции заявили, что цель учений — проверить способность армии действовать в режиме ограниченной функциональности.
Газета уточняет, что "Покер" проводится четыре раза в год. Во время мероприятия учитываются все разведданные, собранные и проанализированные Парижем.
В начале марта президент Эммануэль Макрон сообщил, что Франция вошла в эпоху "продвинутой ядерной доктрины" и теперь ее арсенал будет использоваться для защиты всей Европы. Стратегические ВВС страны могут разместить по всему континенту. По его словам, к инициативе присоединились уже восемь стран.
Лавров назвал планы Франции по ядерному сдерживанию макроновским зонтиком
