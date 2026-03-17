Стала известна причина смерти Дмитрия Твердохлебова
Стала известна причина смерти Дмитрия Твердохлебова - РИА Новости, 17.03.2026
Стала известна причина смерти Дмитрия Твердохлебова
Причиной смерти заслуженного артиста РФ Дмитрия Твердохлебова стало онкологическое заболевание, сообщили РИА Новости в его окружении. РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T23:06:00+03:00
2026-03-17T23:06:00+03:00
2026-03-17T23:06:00+03:00
Стала известна причина смерти Дмитрия Твердохлебова
РИА Новости: причиной смерти Твердохлебова стало онкологическое заболевание
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Причиной смерти заслуженного артиста РФ Дмитрия Твердохлебова стало онкологическое заболевание, сообщили РИА Новости в его окружении.
Во вторник в Московском театре оперетты сообщили, что Твердохлебов скончался в возрасте 74 лет.
"Он долго болел, давно уже. Из театра он ушел лет пять назад. У него страдали колени, ноги, была поставлена онкология. В комплексе все привело к этому", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что Твердохлебову часто звонили друзья, но жаловался на здоровье он редко.
Среди работ Твердохлебова роли директора тюрьмы Франка в "Летучей мыши" Иоганна Штрауса, лорда Тауэра в "Джейн" Анатолия Кремера, хозяина в "Фиалке Монмартра" Имре Кальмана, полковника Пикеринга в "Моей прекрасной Леди" Фредерика Лоу и директора цирка в "Принцессе цирка" Кальмана.