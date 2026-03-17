Умер заслуженный артист России Дмитрий Твердохлебов

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Дмитрий Твердохлебов скончался на 75-м году жизни, сообщили в Московском театре оперетты.

« "Шестнадцатого марта на 75-м году жизни скончался заслуженный артист Российской Федерации Дмитрий Петрович Твердохлебов… Коллектив Московского театра оперетты скорбит и выражает самые искренние соболезнования семье, родным и близким Дмитрия Петровича Твердохлебова. Память о нем навсегда останется с нами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале театра.

Как уточнили в театре, Твердохлебов был приглашен в труппу еще будущим студентом выпускного курса ГИТИСа

"Его дебют на сцене оказался триумфальным: в первый же год работы он с большим успехом воплотил образы Лобио в спектакле "Не бей девчонок" С. Заславского и Дон Жуана в оперетте "Песня для тебя", - добавляется в сообщении.

Этот старт открыл череду ярчайших ролей в постановках "Конкурс красоты", "Девичий переполох", "Василий Теркин", "Сильва", "Старая комедия".

В театре отметили, что режиссеры с удовольствием работали с артистом, он одинаково искренне и с полной самоотдачей играл и в детских, и во взрослых спектаклях, в классических опереттах и в современном репертуаре, в больших и эпизодических ролях.

"Он обладал уникальным сочетанием мощной сценической фактуры и мягкой пластики, легкости движения, а его тонкая ирония делала каждого персонажа любимцем публики", - подчеркнули в театре.