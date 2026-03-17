Фидан сообщил Лаврову о готовности Турции принять переговоры по Украине

АНКАРА, 17 мар - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Турции принять очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.