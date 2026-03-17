Рейтинг@Mail.ru
В Турции возобновили транзит судов через Босфор - РИА Новости, 17.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:01 17.03.2026
https://ria.ru/20260317/turtsija-2081272668.html
В Турции возобновили транзит судов через Босфор
в мире
босфор
турция
черное море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980459274_0:316:2663:1814_1920x0_80_0_0_7ef7848752c24a2d06370fb6af936788.jpg
https://ria.ru/20260317/ormuz-2081261669.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980459274_0:3:2663:2000_1920x0_80_0_0_779f0f1f52b18cf9f4972a32c0ac2886.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© iStock.com / Ayakochun
Пролив Босфор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 17 мар - РИА Новости. Транзит судов через Босфор, приостановленный из-за тумана, возобновлен вечером во вторник, сообщили РИА Новости в генеральном управлении береговой охраны страны.
Туман привел к приостановке транзита судов через Босфорский пролив в Турции в обе стороны с 04.53 мск, сообщили ранее РИА Новости в ведомстве.
"Транзит судов через Босфор возобновлен с 16.40 мск с севера на юг", - сказали в генеральном управлении береговой охраны страны.
По подсчетам РИА Новости исходя из данных на портале ведомства, не менее 130 судов ждут очереди на проход через пролив.
Босфор соединяет Мраморное и Черное моря. По обоим берегам пролива располагаются районы Стамбула. Глубина пролива - 124 метра, длина - 30 километров, ширина варьируется от 4 километров до 750 метров, что делает его сложным для прохождения.
В миреБосфорТурцияЧерное море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала