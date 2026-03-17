Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назвали позицию Турции по статусу полуострова провокационной - РИА Новости, 17.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:44 17.03.2026
https://ria.ru/20260317/turtsija-2081242876.html
В Крыму назвали позицию Турции по статусу полуострова провокационной
В Крыму назвали позицию Турции по статусу полуострова провокационной - РИА Новости, 17.03.2026
В Крыму назвали позицию Турции по статусу полуострова провокационной
Провокационные и предвзятые заявления Турции о непризнании российского статуса Крыма говорят о том, что Анкара не является другом полуострова, заявил РИА... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T15:44:00+03:00
2026-03-17T15:44:00+03:00
в мире
республика крым
россия
украина
сергей цеков
владимир путин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060885866_0:160:3070:1887_1920x0_80_0_0_1b885c74c89e2f042e8454dd150aa25c.jpg
https://ria.ru/20260317/krym-2081159302.html
республика крым
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060885866_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_25d4262bfaf2e86bfaf190769d2d8e46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, республика крым, россия, украина, сергей цеков, владимир путин, оон
В мире, Республика Крым, Россия, Украина, Сергей Цеков, Владимир Путин, ООН
В Крыму назвали позицию Турции по статусу полуострова провокационной

Цеков: заявления Турции о непризнании Крыма говорят о двойных стандартах

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Вид на черноморское побережье вблизи поселков Мисхор и Кореиз с горы Ай-Петри.
Вид на черноморское побережье вблизи поселков Мисхор и Кореиз с горы Ай-Петри. - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Вид на черноморское побережье вблизи поселков Мисхор и Кореиз с горы Ай-Петри.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Провокационные и предвзятые заявления Турции о непризнании российского статуса Крыма говорят о том, что Анкара не является другом полуострова, заявил РИА Новости первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков.
"Турция желает Крыму худшей судьбы, хочет, чтобы крымчане жили в неволе, как это было в период нахождения полуострова в составе Украины. Подобные провокационные и предвзятые заявления говорят о том, что Турция не является другом Крыма и демонстрирует двойные стандарты", - сказал Цеков агентству.
Он отметил, что крымский референдум был проявлением политической воли крымчан и прошел в строгом соответствии с нормами международного права.
"Крым - это законная часть России, а заявления насчет статуса полуострова являются вмешательством в ее внутренние дела", - добавил Цеков.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Депутат Госдумы назвал позицию Турции по Крыму близорукой
Вчера, 09:31
 
В миреРеспублика КрымРоссияУкраинаСергей ЦековВладимир ПутинООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала