В Крыму назвали позицию Турции по статусу полуострова провокационной

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Провокационные и предвзятые заявления Турции о непризнании российского статуса Крыма говорят о том, что Анкара не является другом полуострова, заявил РИА Новости первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков.
Он отметил, что крымский референдум был проявлением политической воли крымчан и прошел в строгом соответствии с нормами международного права.
"Крым - это законная часть России, а заявления насчет статуса полуострова являются вмешательством в ее внутренние дела", - добавил Цеков.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".