В Турции приостановили транзит судов через Босфорский пролив

СТАМБУЛ, 17 мар - РИА Новости. Туман привел к приостановке транзита судов через Босфорский пролив в Турции в обе стороны, сообщили РИА Новости в генеральном управлении береговой охраны страны.

По подсчетам РИА Новости исходя из данных на портале ведомства, не менее 95 судов ждут очереди на проход через пролив.