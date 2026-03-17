"Стало неожиданностью". Реакция Трампа на ответ Ирана удивила Запад

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Американская разведка предупреждала президента Дональда Трампа о вероятных ответах Тегерана на удары, сообщило Reuters со ссылкой на источник.
"Его предупредили, что нападение на Иран может спровоцировать ответные меры против союзников США в Персидском заливе, несмотря на его заявления в понедельник о том, что такая реакция стала неожиданностью", — говорится в статье.
По словам собеседника, до начала военной операции в разведывательных отчетах не говорилось о неизбежности ответов Ирана, но они "входили в список возможных вариантов".
На прошлой неделе газета Financial Times писала, что ответные удары Тегерана привели руководство США в замешательство.
Операция Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.