Семья волейболистки Трухиной попала в автокатастрофу

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Волейболистка клуба "Уралочки-НТМК" Полина Трухина пропустит ближайшие матчи плей-офф чемпионата России из-за автокатастрофы с участием ее семьи, сообщается в Telegram-канале команды из Свердловской области.
Либеро "Уралочки-НТМК" пропустила матч домашний матч 1/4 финала Суперлиги против "Корабелки" (3-1), по итогам которого екатеринбургский клуб одержал победу в серии со счетом 2-1 и вышел в полуфинал турнира. После встречи главный тренер команды Михаил Карполь заявил, что у Трухиной произошла трагедия и посвятил выигранный матч волейболистке.
"Трагические события произошли в семье Полины Трухиной - семья нашего либеро попала в автокатастрофу. Мы выражаем искренние соболезнования нашему игроку и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. В связи с этим Полина пока будет отсутствовать в некоторых матчах чемпионата России. Держись, Полина! Мы с тобой", - говорится в заявлении клуба.
В полуфинале Суперлиги "Уралочка-НТМК" проведет серию против подмосковного клуба "Заречье-Одинцово".
16 октября 2025, 18:38