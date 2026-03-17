На конфликт с Ираном не понадобится много времени, заявил Трамп

РИМ, 17 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что на противостояние с Ираном не понадобится много времени, и положительно оценил действия США в конфликте.
"Мы отлично справляемся с войной. Мы легко побеждаем", - заявил американский лидер в коротком телефонном разговоре с корреспондентом газеты Corriere della Sera.
Издание отмечает, что Трамп дал свой комментарий на следующий день после того, как несколько европейских стран, включая Италию, отказались направить корабли для помощи в возобновлении работы Ормузского пролива. Газета пишет, что американский президент, похоже, полон уверенности в непродолжительности конфликта с Ираном.
"Честно говоря, никто никогда не видел ничего подобного, на это не понадобится много времени", — добавил Трамп.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Ранее Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления судоходства. Германия и Франция уже ответили отказом на просьбу Трампа. В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не готовы направить флот в Ормузский пролив.