https://ria.ru/20260317/tramp-2081289955.html
Трамп прокомментировал отставку главы контртеррористического центра
Президент США Дональд Трамп заявил, что уход директора национального контртеррористического центра Джо Кента с поста из-за операции в Иране является хорошей... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T19:30:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2a03f74c9c3faf1c91e553ed3f7d0e4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Трамп: уход главы контртеррористического центра Кента является хорошей новостью
ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что уход директора национального контртеррористического центра Джо Кента с поста из-за операции в Иране является хорошей новостью.
Ранее во вторник Кент опубликовал заявление, в котором он сказал, что покидает свой пост, так как не согласен с американской военной операцией против Ирана
. По мнению Кента, американское руководство стало жертвой дезинформационной кампании, целью которой было подтолкнуть США
к конфликту с Ираном, который не представлял угрозы для Штатов.
"Я всегда считал его хорошим парнем, но я всегда думал, что он слаб в вопросах безопасности, очень слаб в вопросах безопасности. Я не очень хорошо его знал, но, на мой взгляд, он казался довольно хорошим парнем. Хорошо, что он ушел, потому что он сказал, что Иран не представляет угрозы", - сказал Трамп
в Белом доме.
Он добавил, что не хочет видеть в своей администрации людей, которые не считают Иран угрозой.
"Когда с нами работает кто-то, кто говорит, что не считал Иран угрозой, мы не хотим видеть таких людей. Я думаю, есть люди, которые могли бы так сказать, но они не очень умные люди, или они не очень сообразительные люди", - отметил американский лидер.
США и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
Начало военной операции Вашингтон
и Тель-Авив
объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.