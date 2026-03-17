Toyota зарегистрировала товарный знак Corolla в России

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Японская автомобильная корпорация Toyota, покинувшая российский рынок в 2022 году, зарегистрировала в России товарный знак Corolla, выяснило РИА Новости, исследовав данные из базы Роспатента.

Согласно представленным документам, заявка на регистрацию была подана в марте 2025 года, а год спустя Роспатент одобрил ее. Права на использование товарного знака будут принадлежать компании Toyota до 2035 года.

Под брендом Corolla компания планирует выпускать и продавать внедорожники, автобусы, грузовые автомобили, электромобили и другие виды транспортных средств.

В 2022 году Toyota остановила своё производство в России. На сегодняшний день компания представлена на российском рынке через ООО "Тойота Мотор". С 2021 года её выручка значительно упала, сократившись в 47 раз: с 332 миллиардов рублей до 7,2 миллиарда рублей. По итогам 2024 года прибыль составила 2,5 миллиарда рублей.