Toyota зарегистрировала товарный знак Corolla в России
2026-03-17T22:08:00+03:00
Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Lexus, Общество
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Японская автомобильная корпорация Toyota, покинувшая российский рынок в 2022 году, зарегистрировала в России товарный знак Corolla, выяснило РИА Новости, исследовав данные из базы Роспатента.
Согласно представленным документам, заявка на регистрацию была подана в марте 2025 года, а год спустя Роспатент одобрил ее. Права на использование товарного знака будут принадлежать компании Toyota до 2035 года.
Под брендом Corolla компания планирует выпускать и продавать внедорожники, автобусы, грузовые автомобили, электромобили и другие виды транспортных средств.
В 2022 году Toyota остановила своё производство в России. На сегодняшний день компания представлена на российском рынке через ООО "Тойота Мотор". С 2021 года её выручка значительно упала, сократившись в 47 раз: с 332 миллиардов рублей до 7,2 миллиарда рублей. По итогам 2024 года прибыль составила 2,5 миллиарда рублей.
До этого японский автопроизводитель, согласно данным Роспатента, уже оформил в текущем году в России права на товарные знаки Wigo, Avensis, Crown Signia, Verso, Lexus , а также зарегистрировал целый ряд других товарных знаков ранее.