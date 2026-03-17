Toyota зарегистрировала товарный знак Corolla в России - РИА Новости, 18.03.2026
22:08 17.03.2026 (обновлено: 00:43 18.03.2026)
Toyota зарегистрировала товарный знак Corolla в России
Toyota зарегистрировала товарный знак Corolla в России - РИА Новости, 18.03.2026
Toyota зарегистрировала товарный знак Corolla в России
Японская автомобильная корпорация Toyota, покинувшая российский рынок в 2022 году, зарегистрировала в России товарный знак Corolla, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-17T22:08:00+03:00
2026-03-18T00:43:00+03:00
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
lexus
общество
россия
россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), lexus, общество
Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Lexus, Общество
Toyota зарегистрировала товарный знак Corolla в России

РИА Новости: Toyota зарегистрировала товарный знак Corolla в РФ

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Стенд компании Toyota на автосалоне - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Японская автомобильная корпорация Toyota, покинувшая российский рынок в 2022 году, зарегистрировала в России товарный знак Corolla, выяснило РИА Новости, исследовав данные из базы Роспатента.
Согласно представленным документам, заявка на регистрацию была подана в марте 2025 года, а год спустя Роспатент одобрил ее. Права на использование товарного знака будут принадлежать компании Toyota до 2035 года.
Под брендом Corolla компания планирует выпускать и продавать внедорожники, автобусы, грузовые автомобили, электромобили и другие виды транспортных средств.
В 2022 году Toyota остановила своё производство в России. На сегодняшний день компания представлена на российском рынке через ООО "Тойота Мотор". С 2021 года её выручка значительно упала, сократившись в 47 раз: с 332 миллиардов рублей до 7,2 миллиарда рублей. По итогам 2024 года прибыль составила 2,5 миллиарда рублей.
До этого японский автопроизводитель, согласно данным Роспатента, уже оформил в текущем году в России права на товарные знаки Wigo, Avensis, Crown Signia, Verso, Lexus , а также зарегистрировал целый ряд других товарных знаков ранее.
РоссияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)LexusОбщество
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
