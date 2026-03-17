Священник рассказал про особую литургию во время поста

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Во время Великого поста в среду и пятницу в храмах совершают особое, "непраздничное" Богослужение – Литургию преждеосвященных даров, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, клирик столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов.
Литургия – богослужение, в ходе которого, как верят православные, хлеб и вино чудесным образом становятся Телом и Кровью Христовыми - Святыми Дарами, их и дают людям (причащают их) во время богослужения. Таинство Евхаристии (Причащения) установлено самим Иисусом Христом во время Тайной вечери – последней трапезы с апостолами. Литургию в храмах обычно проводят ежедневно.
В РПЦ рассказали о дне Святого Патрика в Британии и Ирландии
16 марта, 13:34
"Обычная литургия – праздничное богослужение, Великий пост же предполагает аскетичность. Во время Великого поста по средам и пятницам совершают особое богослужение - литургию преждеосвященных даров, во время которой верующие причащаются Тела и Крови Христовых, освящённых прежде - в предшествующее воскресенье. Совершают ее в среду, когда вспоминают, как Иуда предал Христа, и в пятницу – день смерти Спасителя. Об этих двух событиях мы особенно вспоминаем в дни Великого поста. Таким образом, богослужение проводится, но в ограниченном, непраздничном формате", - сказал отец Антоний Борисов.
Священник назвал главное заблуждение о Великом посте
14 марта, 06:27
Иерей отметил, что литургия преждеосвященных даров, "по сути литургией не является". "Это вечерня, на которой происходит торжественное причащение. Первая ее часть почти не отличается от обычной вечерни, а вторая похожа на литургию, но не имеет главной составляющей – молитвы на освящение хлеба и вина. Каноническое время совершения литургии преждеосвященных даров – вторая половина дня, хотя сейчас её чаще всего служат утром", - заключил собеседник агентства.
Великий пост в 2026 году длится с 23 февраля по 11 апреля. В храмах во время поста читают особые, покаянные молитвы, реже совершают литургию, духовенство меняет облачение на темное. Пост - время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 12 апреля.
Монах объяснил, почему нельзя венчаться до конца апреля
10 марта, 07:30