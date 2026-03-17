Священник рассказал про особую литургию во время поста

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Во время Великого поста в среду и пятницу в храмах совершают особое, "непраздничное" Богослужение – Литургию преждеосвященных даров, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, клирик столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов.

Литургия – богослужение, в ходе которого, как верят православные, хлеб и вино чудесным образом становятся Телом и Кровью Христовыми - Святыми Дарами, их и дают людям (причащают их) во время богослужения. Таинство Евхаристии (Причащения) установлено самим Иисусом Христом во время Тайной вечери – последней трапезы с апостолами. Литургию в храмах обычно проводят ежедневно.

"Обычная литургия – праздничное богослужение, Великий пост же предполагает аскетичность. Во время Великого поста по средам и пятницам совершают особое богослужение - литургию преждеосвященных даров, во время которой верующие причащаются Тела и Крови Христовых, освящённых прежде - в предшествующее воскресенье. Совершают ее в среду, когда вспоминают, как Иуда предал Христа, и в пятницу – день смерти Спасителя. Об этих двух событиях мы особенно вспоминаем в дни Великого поста. Таким образом, богослужение проводится, но в ограниченном, непраздничном формате", - сказал отец Антоний Борисов.

Иерей отметил, что литургия преждеосвященных даров, "по сути литургией не является". "Это вечерня, на которой происходит торжественное причащение. Первая ее часть почти не отличается от обычной вечерни, а вторая похожа на литургию, но не имеет главной составляющей – молитвы на освящение хлеба и вина. Каноническое время совершения литургии преждеосвященных даров – вторая половина дня, хотя сейчас её чаще всего служат утром", - заключил собеседник агентства.