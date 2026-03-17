03:10 17.03.2026 (обновлено: 14:24 17.03.2026)
Стоматолог рассказала, что будет, если редко чистить зубы
Стоматолог рассказала, что будет, если редко чистить зубы
Редкие чистки зубов могут привести к воспалению десен, кровоточивости и развитию пародонтита, сообщила РИА Новости врач-стоматолог Скандинавского центра... РИА Новости, 17.03.2026
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Редкие чистки зубов могут привести к воспалению десен, кровоточивости и развитию пародонтита, сообщила РИА Новости врач-стоматолог Скандинавского центра здоровья Екатерина Цыбина.
"При редких чистках зубов может появиться некроз эмали, потом кариес, потом его осложнения с болевыми симптомами, воспаление десен, кровоточивость. В дальнейшем — развитие пародонтита зубов (разрушение связок зубов, десны, кости)", — рассказала Цыбина.
По ее словам, чистить зубы раз в день и тем более раз в два дня нельзя.
"Желательно чистить зубы два раза в день после приема пищи. Это уменьшит развитие кариеса зубов, воспаление десен, а также защитит от появления неприятного запаха полости рта", — добавила врач.
Врачи-стоматологи - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Стоматолог Минздрава назвал причины потери белизны зубов
12 февраля, 04:26
 
