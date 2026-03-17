10:25 17.03.2026 (обновлено: 10:59 17.03.2026)
Житель села Стефановка в Крыму ранил из ружья четырех полицейских
Житель села Стефановка в Крыму ранил из ружья четырех полицейских, пришедших в его дом в рамках оперативной работы, им оказана помощь, злоумышленник задержан,... РИА Новости, 17.03.2026
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Житель села Стефановка в Крыму ранил из ружья четырех полицейских, пришедших в его дом в рамках оперативной работы, им оказана помощь, злоумышленник задержан, сообщила пресс-служба СУСК региона.
Замначальника районного отдела уголовного розыска, оперуполномоченный и двое прикомандированных сотрудников полиции прибыли в понедельник к дому в селе Стефановка для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Хозяин дома, не желая допускать полицейских, несколько раз выстрелил в них из ружья, причинив стражам порядка множественные ранения. После злоумышленник поджег свой автомобиль и попытался сжечь домовладение, сообщили в СК.
"Злоумышленник был обезврежен прибывшим подкреплением из сотрудников полиции и силовой поддержке подразделения Росгвардии СОБР "Халзан". Возбуждено уголовное дело, фигурант подозревается в посягательстве на жизнь четверых сотрудников органов МВД в целях воспрепятствования их законной деятельности (статья 317 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Раненым сотрудникам полиции была оказана своевременная медицинская помощь, угроза их жизни в настоящее время отсутствует. Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, контакты и связи подозреваемого, источники поступления оружия. Также будет дана оценка имеющимся сведениям о применении фигурантом насилия в отношении членов семьи. Сейчас с задержанным работают следователи.
В настоящее время фигурант задержан органами СК. С ним работают следователи управления по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты.
ПроисшествияРеспублика КрымСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
