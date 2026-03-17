Госдеп приказал всем дипмиссиям США проверить безопасность, пишут СМИ - РИА Новости, 17.03.2026
22:12 17.03.2026
Госдеп приказал всем дипмиссиям США проверить безопасность, пишут СМИ
Госдеп США приказал всем американским дипмиссиям немедленно провести оценку безопасности на фоне эскалации на Ближнем Востоке, пишет Washington Post со ссылкой... РИА Новости, 17.03.2026
В мире, США, Ближний Восток, Иран, Государственный департамент США, Военная операция США и Израиля против Ирана
WP: Госдеп приказал дипмиссиям США по всему миру проверить безопасность

ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Госдеп США приказал всем американским дипмиссиям немедленно провести оценку безопасности на фоне эскалации на Ближнем Востоке, пишет Washington Post со ссылкой на внутреннюю корреспонденцию.
"Хотя аналогичные распоряжения направлялись дипломатическим миссиям на Ближнем Востоке в последние недели, приказ во вторник, по-видимому, стал первым случаем, когда всем представительствам по всему миру было предписано пересмотреть меры безопасности из-за войны с Ираном", – пишет СМИ.
Washington Post отмечает, что, согласно документу, "все представительства по всему миру" должны созвать междисциплинарные группы, предназначенные для выявления угроз и планирования реагирования, а также пересмотреть положение безопасности.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
