США сравнительно беззащитны, признал директор проекта "Золотой купол"

ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты на данный момент практически беззащитны перед ракетными угрозами, признал во вторник генерал космических сил Майкл Гетлейн, возглавляющий проект системы ПРО "Золотой купол".
«
"У нас есть "Золотой купол", потому что страна относительно беззащитна. Мы должны быстро изменить это. События в мире показывают, насколько опасной стала окружающая нас среда", - заявил Гетлейн в ходе выступления в аналитическом центре McAleese and Associates.
Он добавил, что США должны наращивать свои оборонные возможности, чтобы быть способными защитить американцев.
В мае 2025 года президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдётся стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод её в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, позднее сообщал, что первое крупное тестирование "Золотого купола" планируется на конец 2028 года.