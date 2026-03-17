США недооценили эффективность иранских беспилотников, передает CNN

ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости. Вашингтон недооценил эффективность иранских дронов, передает телеканал CNN со ссылкой на источник.
"США оказались не готовы к масштабу угрозы беспилотников", — говорится в материале.
По данным СМИ, Соединенные Штаты не оценили в полной мере результативность атак, несмотря на учет опыта конфликта на Украине, где БПЛА играют важную роль.
"Американский чиновник заявил, что армия прилагает все возможные усилия, действуя максимально быстро для ускорения закупок и инноваций в области борьбы с беспилотниками, однако одним из главных источников разочарования является конгресс, который не обеспечил достаточно быстрое финансирование", — передает телеканал.
В начале месяца он сообщал, что ПВО США не может эффективно противодействовать дронам Shahed. Их опасность признали шеф Пентагона Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.
Агентство Bloomberg со ссылкой на министра армии Дэниела Дрисколла на минувшей неделе утверждало, что Вашингтон перебросил в регион десять тысяч дронов-перехватчиков, которые проходили испытания на Украине.
Операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
