СМИ: союзники США не хотят вступать в коалицию по Ормузскому проливу

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Союзники США пока не соглашаются на вступление в коалицию по восстановлению судоходства в Ормузском проливе, пишет портал Axios со ссылкой на источники.
Президент США Дональд Трамп 14 марта призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления безопасности судоходства
"Союзники США сопротивляются давлению администрации Трампа с целью присоединения к международной коалиции для возобновления работы важнейшего Ормузского пролива... Реакция из ряда стран варьировалась от скептицизма до "ни в коем случае", - говорится в публикации.
Один из источников портала сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон не дал однозначного ответа, но на данный момент это отказ.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.