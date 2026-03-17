Демонстрационный экзамен в 2025 г сдали более половины студентов колледжей

"Парламентская газета" со ссылкой на министерство просвещения РФ. Около 540 тысяч человек приняли участие в демонстрационном экзамене, число студентов колледжей, успешно сдавших экзамен профильного уровня в 2025 году, почти в два раза превысило план, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на министерство просвещения РФ.

Демонстрационный экзамен – основная форма государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования. В ходе экзамена студент выполняет практическое задание в условиях реальных или смоделированных производственных процессов.

"Количество учащихся в организациях среднего профессионального образования (СПО), которые успешно сдали демонстрационный экзамен (ДЭ) профильного уровня в 2025 году, составило 56,02%. Эта цифра почти в два раза превысила планы. Свои знания и умения показали около 540 тысяч человек", - сообщает издание.

В ведомстве пояснили, что рост числа участников аттестации подтверждает расширение практико-ориентированной подготовки кадров и развитие материально-технической базы в системе СПО.

Отмечается, что демонстрационный экзамен - основная форма аттестации по программам СПО, и он показывает не только уровень полученных знаний, но и профессиональных навыков.

"Такой экзамен показывает, насколько выпускник готов к реальной работе. Это объективная оценка реальных профессиональных навыков. Содержание экзамена максимально приближено к запросам конкретных производств и целых отраслей", - сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов , слова которого приводит издание.

Кравцов отметил важность того, что требования к экзамену едины для всей России: задания разрабатываются на федеральном уровне с участием независимых экспертов.