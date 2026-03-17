Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:56 17.03.2026
https://ria.ru/20260317/spo-2081187646.html
Демонстрационный экзамен в 2025 г сдали более половины студентов колледжей
Около 540 тысяч человек приняли участие в демонстрационном экзамене, число студентов колледжей, успешно сдавших экзамен профильного уровня в 2025 году, почти в... РИА Новости, 17.03.2026
россия
общество
образование - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044288523_0:184:3071:1911_1920x0_80_0_0_6c1f41a35a09eec6c2cb01cefd03a782.jpg
https://ria.ru/20251002/spo-2044131831.html
https://ria.ru/20260310/kolledzh-2079646856.html
https://ria.ru/20251204/spo-2059833054.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044288523_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_677f3ed66a6b6622a1e1ff6a8ec45ee0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Варвара Гертье
Студенты колледжа - РИА Новости, 17.03.2026
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
Студенты колледжа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Около 540 тысяч человек приняли участие в демонстрационном экзамене, число студентов колледжей, успешно сдавших экзамен профильного уровня в 2025 году, почти в два раза превысило план, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на министерство просвещения РФ.
Демонстрационный экзамен – основная форма государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования. В ходе экзамена студент выполняет практическое задание в условиях реальных или смоделированных производственных процессов.
"Количество учащихся в организациях среднего профессионального образования (СПО), которые успешно сдали демонстрационный экзамен (ДЭ) профильного уровня в 2025 году, составило 56,02%. Эта цифра почти в два раза превысила планы. Свои знания и умения показали около 540 тысяч человек", - сообщает издание.
В ведомстве пояснили, что рост числа участников аттестации подтверждает расширение практико-ориентированной подготовки кадров и развитие материально-технической базы в системе СПО.
Отмечается, что демонстрационный экзамен - основная форма аттестации по программам СПО, и он показывает не только уровень полученных знаний, но и профессиональных навыков.
"Такой экзамен показывает, насколько выпускник готов к реальной работе. Это объективная оценка реальных профессиональных навыков. Содержание экзамена максимально приближено к запросам конкретных производств и целых отраслей", - сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого приводит издание.
Кравцов отметил важность того, что требования к экзамену едины для всей России: задания разрабатываются на федеральном уровне с участием независимых экспертов.
"Это значит, что работодатели в любом регионе могут быть уверены: ребята, успешно сдавшие демонстрационный экзамен, действительно владеют теми компетенциями, которые заложены в образовательном стандарте", - добавил Кравцов.
РоссияОбществоОбразование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала