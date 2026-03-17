Три жалобы "Спартака" по матчу с "Зенитом" рассмотрит ЭСК РФС
Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрит три обращения московского "Спартака" по итогам матча чемпионата... РИА Новости Спорт, 17.03.2026
2026-03-17T12:12:00+03:00
ЭСК РФС рассмотрит три жалобы "Спартака" по итогам матча РПЛ с "Зенитом"
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрит три обращения московского "Спартака" по итогам матча чемпионата России с петербургским "Зенитом", сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
"Спартак" 14 марта проиграл "Зениту" (0:2) в выездном матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Оба гола петербургский клуб забил с пенальти.
ЭСК рассмотрит на предмет возможного удаления удар шипами полузащитника "Зенита" Вендела в корпус хавбека "красно-белых" Романа Зобнина на 20-й минуте, на предмет второй желтой карточки нападающему петербуржцев Александру Соболеву на 65-й минуте и целесообразность назначения второго пенальти в ворота "Спартака" на 78-й.
"Зенит" после 21 тура занимает второе место в таблице РПЛ, набрав 45 очков, и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл. "Спартак" (35) идет шестым.