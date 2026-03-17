"Единая Россия" примет меры по поддержке строительства соцобъектов

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. "Единая Россия" примет меры для снижения бюрократической нагрузки при возведении соцобъектов, сообщается на сайте партии.
"Это позволит строить больше школ и детсадов в те же сроки и без потери качества", — говорится в заявлении.
Как рассказал глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, в прошлом году общее количество документов, данных и материалов удалось сократить до 550, тогда как в 2021-м этот показатель составлял 989. Как следствие, продолжительность инвестцикла уменьшилась с 1831 до 1253 дней.
"Смысл здесь практический — чем меньше времени уходит на лишнюю бюрократию, тем быстрее регионы переходят к реальной стройке и тем больше объектов можно успеть построить за тот же период. Это напрямую влияет на ввод школ, детсадов, спортивных площадок и других соцобъектов", — приводятся на сайте ЕР его слова.
Все это позволяет избавиться от ненужных процедур, но соблюдение безопасности, качества проектирования и стройки остаются обязательными, добавил Пахомов.
В минувший четверг инициативу обсуждали на втором окружном отчетно-программном форуме ЕР "Есть результат!" в Ростове-на-Дону.
