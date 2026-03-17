МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Почти две трети россиян сталкиваются с трудностями со сном, рассказали информационному порталу РИАМО в управляющей компании СК10.

В компании провели исследование общественного мнения, в котором был произведен анализ возможных причин проблем со сном.

"60% россиян сталкиваются с трудностями со сном и только 32% довольны тем, как они высыпаются", - говорится в материале.

В компании отметили, что вопреки стереотипу, виноват далеко не храп - на него пожаловались лишь 10% участников исследования. Результаты опроса показали, что 32% россиян довольны тем, как они высыпаются. Однако для большинства (35%) проблемой заключается в том, чтобы быстро заснуть. Еще 25% жалуется на то, что просыпаются среди ночи, а 8% считают, что спят слишком чутко.

Кроме того, 21% респондентов исследования признались, что поздно ложатся из-за работы. Маленькие дети будят по ночам лишь 7%, зато гаджеты забирают гораздо больше внимания - в них зависают 22%. Половина опрошенных просто не может долго уснуть. К тому же, некоторым мешает микроклимат в спальне: 30% участников опроса пожаловались, что ночью им бывает слишком жарко, холодно или душно. Гораздо меньше беспокоят россиян кошмары (14%), храп или ворочание спящего рядом партнера или ребенка (10%).