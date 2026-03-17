Врач рассказала, что будет, если не спать двое суток

МАХАЧКАЛА, 17 мар - РИА Новости. Отсутствие сна в течение двух суток приведет к раздражительности и нарушению концентрации, повысится сахар в крови и риск подхватить инфекцию, рассказала РИА Новости врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии в Дагестанском государственном медуниверситете Карема Магомедова.

"Считается, что без пищи человек проживет дольше, чем без сна. Что будет с организмом после двух суток без сна? Через 48 часов депривации сна появляется сонливость, раздражительность, нарушение концентрации, повышение кортизола и сахара в крови, повышается риск подхватить инфекцию", - сказала специалист.