В Новосибирской области опровергли заболевание скота ящуром
РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T15:29:00+03:00
https://ria.ru/20260317/pasterellez-2081238175.html
https://ria.ru/20260313/vyplaty-2080419268.html
Новосибирские власти опровергли информацию о заболевании скота ящуром
НОВОСИБИРСК, 17 мар – РИА Новости. Подозрения некоторых жителей Новосибирской области, где локализуют очаги пастереллеза и бешенства животных, о заболеваемости животных ящуром безосновательны, заявил журналистам начальник Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт.
"Здесь опровергать особо нечего, потому что нет предмета для разговора", - сказал Шмидт
, отвечая на вопрос о том, что некоторые сельчане говорят о вспышке ящура.
В свою очередь руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов заверил, что власти не ставят под сомнение диагнозы, которые озвучивают специалисты.
В Новосибирской области
с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу (геморрагическая септицемия) – острому инфекционному заболеванию бактериального происхождения. Проводятся мероприятия по локализации очагов, сопровождающиеся в том числе изъятием животных в личных подсобных хозяйствах. В минувший понедельник в минсельхозе региона сообщили, что на территории всего региона введен режим ЧС для скорейшей локализации очагов опасных заболеваний.
Министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов пояснял журналистам, что режим ЧС введен для того, чтобы максимально выполнить все требования по локализации и купированию очагов особо опасных заболеваний. По его словам, многие очаги уже локализованы и в настоящее время ведутся работы по дезинфекции. Оформляются первые комплекты документов сельчан для получения выплат за изъятый скот.