"Я фартовый": Сюткин рассказал, зачем ездит с россиянами на Олимпиады

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российский певец Валерий Сюткин рассказал РИА Новости, что ездит вместе с российскими спортсменами на Олимпийские и Паралимпийские игры для поддержки и чтобы приносить команде удачу.
Во вторник на Красной площади прошло торжественное мероприятие, посвященное российским паралимпийцам, вернувшимся с Игр в Италии. Паралимпиада проходила в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую на Играх выступали шесть спортсменов, завоевала 12 медалей, восемь из которых были золотыми. Россияне заняли третье место в медальном зачете.
"Я фартовый, я как Чебурашка. Я был на семи Олимпиадах и видел очень много счастливых моментов. В какой-то мере я приношу фарт команде. И это не мои слова, а так говорят спортсмены. Поэтому меня не отпускают и езжу с Олимпиады на Олимпиаду. Мы делаем им с командой Bosco хорошие праздники. Это как задача для женщины по Жванецкому. Михаил Михайлович сказал, что задача женщин - возбуждать и успокаивать. Вот наша задача - чествовать, но иногда и утешать. И мне этим приходилось заниматься, можете спросить у Леши Немова", - сказал Сюткин.