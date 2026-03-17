"Последовать примеру". Сийярто выступил с радикальным планом по России

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Европейские страны должны вслед за Вашингтоном смягчить санкции на российские энергоресурсы, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Поскольку мировые поставки нефти находятся под давлением из-за иранской войны, США уже сняли санкции на российскую нефть. Евросоюз должен последовать примеру, чтобы предотвратить кризис поставок и снизить затраты на энергоносители", — написал он в социальной сети X.
Власти США пытаются сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения Штатов с Израилем на Иран. Вашингтон вывел из-под санкций покупку Индией российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. На все сделки с ними теперь не распространяются никакие рестрикции с американской стороны.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.