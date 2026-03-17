В TURSAB рассказали о влиянии ситуации с Ираном на турсектор в Турции - РИА Новости, 17.03.2026
17:18 17.03.2026
В TURSAB рассказали о влиянии ситуации с Ираном на турсектор в Турции
В TURSAB рассказали о влиянии ситуации с Ираном на турсектор в Турции - РИА Новости, 17.03.2026
В TURSAB рассказали о влиянии ситуации с Ираном на турсектор в Турции
Ситуация на Ближнем Востоке не повлияла на работу турсектора Турции, все услуги продолжают оказываться, заявили РИА Новости в Ассоциации туроператоров Турции... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T17:18:00+03:00
2026-03-17T17:18:00+03:00
турция, ближний восток, новости - туризм
Туризм, Турция, Ближний Восток, Новости - Туризм
В TURSAB рассказали о влиянии ситуации с Ираном на турсектор в Турции

TURSAB: ситуация на Ближнем Востоке не повлияла на работу турсектора в Турции

АНКАРА, 17 мар - РИА Новости. Ситуация на Ближнем Востоке не повлияла на работу турсектора Турции, все услуги продолжают оказываться, заявили РИА Новости в Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB).
"Учитывая, что текущие события происходят за тысячи километров от курортных направлений Турции и, как ожидается, завершатся восстановлением мира в ближайшем будущем, мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что нет никаких поводов для беспокойства в отношении поездок в Турцию. Турция, со всей своей красотой и известным гостеприимством, готова с большим энтузиазмом принять своих гостей, предлагая незабываемый отдых и путешествия по своим уникальным направлениям",- заявили в TÜRSAB.
Воздушное пространство Турции открыто для гражданских рейсов
Воздушное пространство Турции открыто для гражданских рейсов
Вчера, 16:34
Туристический сектор страны, включая туристические агентства, отели, трансфер и гидов, продолжает работать на полную мощность, добавили в ассоциации
"Как TÜRSAB, мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что Турция сохраняет свою позицию одного из самых надежных и предпочтительных направлений в мире. Мы настоятельно рекомендуем не обращать внимание на какие-либо необоснованные заявления, кроме официальных заявлений компетентных органов. Планы поездок могут быть реализованы без каких-либо перерывов", - добавили в ассоциации.
Пляж Сиде - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
На турецких курортах зафиксировали массовую отмену бронирований
16 марта, 12:20
 
