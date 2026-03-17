В TURSAB рассказали о влиянии ситуации с Ираном на турсектор в Турции
Ситуация на Ближнем Востоке не повлияла на работу турсектора Турции, все услуги продолжают оказываться, заявили РИА Новости в Ассоциации туроператоров Турции...
TURSAB: ситуация на Ближнем Востоке не повлияла на работу турсектора в Турции
АНКАРА, 17 мар - РИА Новости. Ситуация на Ближнем Востоке не повлияла на работу турсектора Турции, все услуги продолжают оказываться, заявили РИА Новости в Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB).
"Учитывая, что текущие события происходят за тысячи километров от курортных направлений Турции
и, как ожидается, завершатся восстановлением мира в ближайшем будущем, мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что нет никаких поводов для беспокойства в отношении поездок в Турцию. Турция, со всей своей красотой и известным гостеприимством, готова с большим энтузиазмом принять своих гостей, предлагая незабываемый отдых и путешествия по своим уникальным направлениям",- заявили в TÜRSAB.
Туристический сектор страны, включая туристические агентства, отели, трансфер и гидов, продолжает работать на полную мощность, добавили в ассоциации
"Как TÜRSAB, мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что Турция сохраняет свою позицию одного из самых надежных и предпочтительных направлений в мире. Мы настоятельно рекомендуем не обращать внимание на какие-либо необоснованные заявления, кроме официальных заявлений компетентных органов. Планы поездок могут быть реализованы без каких-либо перерывов", - добавили в ассоциации.