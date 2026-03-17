Игрок "Авангарда" установил бомбардирский рекорд среди защитников в КХЛ - РИА Новости Спорт, 17.03.2026
20:32 17.03.2026
Игрок "Авангарда" установил бомбардирский рекорд среди защитников в КХЛ
Игрок "Авангарда" установил бомбардирский рекорд среди защитников в КХЛ
Игрок омского "Авангарда" Дамир Шарипзянов установил бомбардирский рекорд среди защитников в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 17.03.2026
Хоккей, Спорт, Дамир Шарипзянов, Максим Лажуа, ХК Динамо, Металлург (Магнитогорск), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Авангард, Крис Ли
Шарипзянов установил бомбардирский рекорд среди защитников в КХЛ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкХоккеист "Авангарда" Дамир Шарипзянов
Хоккеист "Авангарда" Дамир Шарипзянов. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Игрок омского "Авангарда" Дамир Шарипзянов установил бомбардирский рекорд среди защитников в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Во вторник минское "Динамо" принимает "Авангард". На 21-й минуте Шарипзянов отдал голевую передачу на Максима Лажуа и набрал 66-е очко (23 гола + 43 передачи) в текущем регулярном чемпионате. На это ему понадобилось 65 игр.
Предыдущий рекорд принадлежал экс-игроку магнитогорского "Металлурга" Крису Ли. В сезоне-2016/17 он набрал 65 (14+51) очков.
Шарипзянову 30 лет. Помимо "Авангарда", он играл в КХЛ за нижнекамский "Нефтехимик". Всего на счету серебряного призера Олимпиады-2022 300 (84+216) результативных действий в 610 матчах лиги с учетом плей-офф.
ХоккейСпортДамир ШарипзяновМаксим ЛажуаХК Динамо (Москва)Металлург (Магнитогорск)КХЛ 2025-2026АвангардКрис Ли
 
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    ЦСКА
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Амур
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    Авангард
    3
    4
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Спортинг
    Буде-Глимт
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Байер
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    ПСЖ
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Реал Мадрид
    1
    2
