Куда исчез Серега — исполнитель хита "Черный бумер"

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Сергей Пархоменко, более известный как Серега, — автор одного из самых узнаваемых хитов российского рэпа "Черный бумер" — практически исчез из медиапространства.

Откуда он взялся и куда пропал?

Взлет в нулевых

Белорусский рэпер Сергей Пархоменко родился в Гомеле в 1976-м. С детства он увлекался музыкой и посещал музыкальную школу по классу фортепиано. Музыкант даже поступил в Гомельский университет имени Франциска Скорины, но спустя два года уехал в Германию. Там он пять лет изучал политологию и экономику, но защитить диплом не смог.

Вернувшись в Белоруссию, Серега решил посвятить жизнь музыке. Первый успех пришел в 2002-м с песней "Загубили Лялю", которая принесла ему популярность на родине.

Первые песни для "Русского радио" он написал "фактически на спор" — для продвижения рэпа как музыкального формата. Среди прочих был и трек "Черный бумер", который мгновенно захватил умы слушателей. Песня звучала везде: от школьных танцев до клубов, от радио до телевизионных каналов.

"Я всегда об этом рассказывал, как, по сути, на спор написал "Черный бумер" и "Возле дома твоего". <…> У успеха была и отрицательная сторона: часть рэп-сообщества не поняла задумки и резко критиковала мои музыкальные эксперименты", — рассказал артист.

За этим хитом последовали альбом "Дискомалярия" и песня "Возле дома твоего", которая тоже полюбилась российской аудитории.

Закат славы

К 2010-м годам интерес к Сереге начал угасать, а новые стили вытеснили рэп нулевых с музыкальной сцены. Певец стал символом уходящей эпохи — его альбом 2008-го "Хроника парнишки с гомельских улиц" оказался провальным. Песни больше не попадали в хит-парады.

На фоне падения популярности в 2010 году рэпер переехал на Украину, где его пригласили стать судьей в шоу "X-Фактор". Исполнитель пытался адаптироваться — развивал проект "Полиграф ШарикOFF", но ничего уже не помогало взлететь на прежнюю высоту.

Туманный скандал

На Украине исполнитель провел около десяти лет. Он получил бессрочный вид на жительство и планировал стать гражданином этой страны, завел двух детей с гражданкой Украины.

В 2014 году — на пике украинского Майдана — рэпер Серега создал песню "Туман". По его словам, строки пришли к нему спонтанно, как будто сами собой. Впоследствии выяснилось, что эта композиция фактически предвосхитила кровавые события на Украине.

Украинские СМИ начали травлю, к которой подключились и некоторые депутаты Верховной рады. "Понять их можно, ведь я всегда был особого мнения об украинской политике", — вспоминает Серега.

Не ограничились только этим. Артиста объявили в розыск на территории Украины после того, как он вывез своих двух несовершеннолетних сыновей из страны. Украинские СМИ, как вспоминает артист, тогда обвинили его в похищении.

Он утверждает , что единственным выходом был судебный процесс за право опеки над сыновьями, который исполнитель выиграл. После Сереге удалось вывезти детей. Отдельно он подчеркнул, что воспитывает их в любви к родной стране — Белоруссии, а также к России.

Куда подался после?

После начала специальной военной операции он вновь обосновался в родной республике. Здесь певец занимался судейством на шоу "Фактор.by", параллельно развивая бизнес-проекты в России.