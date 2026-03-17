Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 17.03.2026
https://ria.ru/20260317/sekach-2081236597.html
Адвокат рассказал, какой срок грозит футболисту, обвиняемому в убийстве
происшествия
россия
москва
сергей жорин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081169246_0:172:3031:1877_1920x0_80_0_0_898a5d08bd9b6ffc25c83221f100d705.jpg
https://ria.ru/20260317/sk-2081166919.html
https://ria.ru/20260317/sk-2081167966.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081169246_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_52426b1885954c712aae2a2a4aff75f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Адвокат рассказал, какой срок грозит футболисту, обвиняемому в убийстве

Адвокат Жорин: обвиняемый в убийстве Секач может получить до пожизненного срока

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДаниил Секач в здании Тушинского суда
Даниил Секач в здании Тушинского суда
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Даниил Секач в здании Тушинского суда
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Адвокат Сергей Жорин заявил РИА Новости, что футболист екатеринбургского "Урала-2" Даниил Секач, обвиняемый по делу об убийстве женщины, может получить вплоть до пожизненного лишения свободы.
В понедельник Тушинский районный суд Москвы арестовал Секача, обвиняемого в убийстве 48-летней женщины на северо-западе столицы. Фигуранту предъявлено обвинение в убийстве, совершенном организованной группой из корыстных побуждений, и разбое в особо крупном размере (пункты "ж", "з" части 2 статьи 105, пункты "а", "б", "в" статьи 162 УК РФ). Вину обвиняемый признал частично.
Задержанная по делу об убийстве на Строгинском бульваре девушка дает показания - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
В деле футболиста, обвиняемого в убийстве, появилась новая подозреваемая
Вчера, 10:14
"Если говорить абстрактно, обвинение по п. п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой из корыстных побуждений) относится к категории особо тяжких преступлений. Санкция этой нормы предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Статья 162 УК РФ (разбой), особенно при квалифицирующих признаках организованной группы, причинении тяжкого вреда здоровью и (разбое) особо крупного размера, также относится к категории особо тяжких преступлений и предусматривает длительные сроки лишения свободы", - сказал Жорин.
"При рассмотрении дел по совокупности преступлений суд назначает наказание по каждому преступлению отдельно, после чего определяет окончательное наказание по правилам ст. 69 УК РФ. В такой ситуации теоретически возможно назначение пожизненного лишения свободы, если суд признает наличие соответствующих квалифицирующих признаков убийства и не установит обстоятельств, препятствующих назначению такого вида наказания", - отметил Жорин.
По его словам, доводы о том, что обвиняемый мог действовать под влиянием третьих лиц или быть введен ими в заблуждение, не освобождают от уголовной ответственности. "Однако конкретная роль лица в совершении преступления, степень его осведомленности о происходящем, а также возможное воздействие со стороны других участников могут учитываться судом при оценке степени вины и назначении наказания. В судебной практике такие обстоятельства иногда рассматриваются как смягчающие, но только при наличии подтвержденных данных о том, что лицо не являлось инициатором преступления и действовало в условиях существенного влияния со стороны других участников", - добавил Жорин.
Даниил Секач в здании Тушинского суда - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
На футболиста, обвиняемого в убийстве женщины, завели дело об изнасиловании
Вчера, 10:21
 
ПроисшествияРоссияМоскваСергей Жорин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала