Адвокат рассказал, какой срок грозит футболисту, обвиняемому в убийстве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Адвокат Сергей Жорин заявил РИА Новости, что футболист екатеринбургского "Урала-2" Даниил Секач, обвиняемый по делу об убийстве женщины, может получить вплоть до пожизненного лишения свободы.
В понедельник Тушинский районный суд Москвы арестовал Секача, обвиняемого в убийстве 48-летней женщины на северо-западе столицы. Фигуранту предъявлено обвинение в убийстве, совершенном организованной группой из корыстных побуждений, и разбое в особо крупном размере (пункты "ж", "з" части 2 статьи 105, пункты "а", "б", "в" статьи 162 УК РФ). Вину обвиняемый признал частично.
"Если говорить абстрактно, обвинение по п. п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой из корыстных побуждений) относится к категории особо тяжких преступлений. Санкция этой нормы предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Статья 162 УК РФ (разбой), особенно при квалифицирующих признаках организованной группы, причинении тяжкого вреда здоровью и (разбое) особо крупного размера, также относится к категории особо тяжких преступлений и предусматривает длительные сроки лишения свободы", - сказал Жорин.
"При рассмотрении дел по совокупности преступлений суд назначает наказание по каждому преступлению отдельно, после чего определяет окончательное наказание по правилам ст. 69 УК РФ. В такой ситуации теоретически возможно назначение пожизненного лишения свободы, если суд признает наличие соответствующих квалифицирующих признаков убийства и не установит обстоятельств, препятствующих назначению такого вида наказания", - отметил Жорин.
По его словам, доводы о том, что обвиняемый мог действовать под влиянием третьих лиц или быть введен ими в заблуждение, не освобождают от уголовной ответственности. "Однако конкретная роль лица в совершении преступления, степень его осведомленности о происходящем, а также возможное воздействие со стороны других участников могут учитываться судом при оценке степени вины и назначении наказания. В судебной практике такие обстоятельства иногда рассматриваются как смягчающие, но только при наличии подтвержденных данных о том, что лицо не являлось инициатором преступления и действовало в условиях существенного влияния со стороны других участников", - добавил Жорин.