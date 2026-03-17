Адвокат рассказал, какой срок грозит футболисту, обвиняемому в убийстве

"При рассмотрении дел по совокупности преступлений суд назначает наказание по каждому преступлению отдельно, после чего определяет окончательное наказание по правилам ст. 69 УК РФ. В такой ситуации теоретически возможно назначение пожизненного лишения свободы, если суд признает наличие соответствующих квалифицирующих признаков убийства и не установит обстоятельств, препятствующих назначению такого вида наказания", - отметил Жорин.

По его словам, доводы о том, что обвиняемый мог действовать под влиянием третьих лиц или быть введен ими в заблуждение, не освобождают от уголовной ответственности. "Однако конкретная роль лица в совершении преступления, степень его осведомленности о происходящем, а также возможное воздействие со стороны других участников могут учитываться судом при оценке степени вины и назначении наказания. В судебной практике такие обстоятельства иногда рассматриваются как смягчающие, но только при наличии подтвержденных данных о том, что лицо не являлось инициатором преступления и действовало в условиях существенного влияния со стороны других участников", - добавил Жорин.