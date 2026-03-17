Правительство хочет, чтобы 40% сбережений россиян были долгосрочными

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Долгосрочные сбережения россиян к 2030 году должны составлять 40% от всех накоплений, следует из документов правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Этих показателей планируют достичь за счет создания таких условий функционирования финрынка, которые будут способствовать росту инвестиционной активности в нынешних макроэкономических условиях.

Наряду с этим предполагается создать благоприятные условия развития финансовых продуктов и услуг, ориентированных на внутренние источники финансирования, для участников российского финрынка.