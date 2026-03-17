Рейтинг@Mail.ru
На Алтае сняли карантин во всех очагах пастереллеза
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17.03.2026
https://ria.ru/20260317/respublika-2081232103.html
На Алтае сняли карантин во всех очагах пастереллеза
Карантин сняли во всех 72 очагах пастереллеза в Республике Алтай, сообщил РИА Новости пресс-секретарь правительства региона Михаил Максимов. РИА Новости, 17.03.2026
андрей турчак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081162764_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_d82928a1d25463c358f38246957f737e.jpg
https://ria.ru/20260317/pasterellez-2081204058.html
https://ria.ru/20260311/ochagi-2079864619.html
республика алтай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081162764_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8a06e49bfda6caf37f7c08d3462d6aec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник ветеринарной службы дезинфицирует автомобиль
Сотрудник ветеринарной службы дезинфицирует автомобиль - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник ветеринарной службы дезинфицирует автомобиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАРНАУЛ, 17 мар – РИА Новости. Карантин сняли во всех 72 очагах пастереллеза в Республике Алтай, сообщил РИА Новости пресс-секретарь правительства региона Михаил Максимов.
Пастереллёз – бактериальная инфекция, которая характерна для сельскохозяйственных и домашних животных, диких зверей и птиц. Заболеваемость среди людей регистрируется редко.
"Было 72 очага пастереллеза. Все локализованы. На всех снят карантин", - отметил Максимов.
Глава региона Андрей Турчак написал в своем канале в Max, что с 5 февраля в республике не допущено ни одного нового случая пастереллеза.
"Сокращаем число постоянно действующих контрольно-пропускных пунктов. Из 12 оставляем 6 КПП, большинство из них - на въездах в республику. Ввоз восприимчивых к болезни животных по-прежнему запрещен. Это важно для сохранения достигнутых результатов и с учетом ситуации по заболеваемости в соседних регионах", - подчеркнул Турчак.
Он отметил, что допускается выпас вакцинированных животных, но он должен быть организован в строгом соответствии с ветеринарными правилами. Убой скота возможен на специально оборудованных площадках и только под контролем ветслужб.
"Все положенные компенсации за изъятый из-за болезни скот выплачиваются в установленном порядке. Заболевание животных выявило большое количество неучтённого и как следствие - несвоевременно вакцинированного скота. Сегодня всё поголовье крупного и мелкого рогатого скота внесено в систему учета и полностью привито", - отметил глава региона.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала