На Алтае сняли карантин во всех очагах пастереллеза
Карантин сняли во всех 72 очагах пастереллеза в Республике Алтай, сообщил РИА Новости пресс-секретарь правительства региона Михаил Максимов. РИА Новости, 17.03.2026
https://ria.ru/20260317/pasterellez-2081204058.html
https://ria.ru/20260311/ochagi-2079864619.html
БАРНАУЛ, 17 мар – РИА Новости. Карантин сняли во всех 72 очагах пастереллеза в Республике Алтай, сообщил РИА Новости пресс-секретарь правительства региона Михаил Максимов.
Пастереллёз – бактериальная инфекция, которая характерна для сельскохозяйственных и домашних животных, диких зверей и птиц. Заболеваемость среди людей регистрируется редко.
"Было 72 очага пастереллеза. Все локализованы. На всех снят карантин", - отметил Максимов.
Глава региона Андрей Турчак
написал в своем канале в Max, что с 5 февраля в республике не допущено ни одного нового случая пастереллеза.
"Сокращаем число постоянно действующих контрольно-пропускных пунктов. Из 12 оставляем 6 КПП, большинство из них - на въездах в республику. Ввоз восприимчивых к болезни животных по-прежнему запрещен. Это важно для сохранения достигнутых результатов и с учетом ситуации по заболеваемости в соседних регионах", - подчеркнул Турчак.
Он отметил, что допускается выпас вакцинированных животных, но он должен быть организован в строгом соответствии с ветеринарными правилами. Убой скота возможен на специально оборудованных площадках и только под контролем ветслужб.
"Все положенные компенсации за изъятый из-за болезни скот выплачиваются в установленном порядке. Заболевание животных выявило большое количество неучтённого и как следствие - несвоевременно вакцинированного скота. Сегодня всё поголовье крупного и мелкого рогатого скота внесено в систему учета и полностью привито", - отметил глава региона.