На Алтае сняли карантин во всех очагах пастереллеза

БАРНАУЛ, 17 мар – РИА Новости. Карантин сняли во всех 72 очагах пастереллеза в Республике Алтай, сообщил РИА Новости пресс-секретарь правительства региона Михаил Максимов.

Пастереллёз – бактериальная инфекция, которая характерна для сельскохозяйственных и домашних животных, диких зверей и птиц. Заболеваемость среди людей регистрируется редко.

"Было 72 очага пастереллеза. Все локализованы. На всех снят карантин", - отметил Максимов.

Глава региона Андрей Турчак написал в своем канале в Max, что с 5 февраля в республике не допущено ни одного нового случая пастереллеза.

"Сокращаем число постоянно действующих контрольно-пропускных пунктов. Из 12 оставляем 6 КПП, большинство из них - на въездах в республику. Ввоз восприимчивых к болезни животных по-прежнему запрещен. Это важно для сохранения достигнутых результатов и с учетом ситуации по заболеваемости в соседних регионах", - подчеркнул Турчак.

Он отметил, что допускается выпас вакцинированных животных, но он должен быть организован в строгом соответствии с ветеринарными правилами. Убой скота возможен на специально оборудованных площадках и только под контролем ветслужб.