Разведка США не увидела раскола в руководстве Ирана, пишут СМИ

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Разведка США не увидела раскола в руководстве Ирана после начала военной операции против страны, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.
Как говорится в сообщении, "согласно оценкам американской разведки после начала войны" иранские власти останутся целостными. "Явных признаков раскола или перебежек в иранской властной структуре нет", - говорится в сообщении.
Источник газеты добавил, что президент США Дональд Трамп получает "очень отрезвляющие брифинги" по американской разведке и ещё до того, как он дал отмашку на совместное с Израилем начало конфликта, ему сообщили о вероятности укрепления Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
При этом, по информации Washington Post, арабские союзники США в Персидском заливе "рассержены и встревожены" тем, что они стали мишенью ответных ударов Ирана.
"Они начали эту войну за Израиль, а затем оставили нас одних, чтобы мы сами сталкивались с атаками", - заявил изданию неназванный арабский чиновник.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.