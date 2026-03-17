Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:12 17.03.2026
https://ria.ru/20260317/razvedka-2081150070.html
Разведка США не увидела раскола в руководстве Ирана, пишут СМИ
Разведка США не увидела раскола в руководстве Ирана после начала военной операции против страны, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники. РИА Новости, 17.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079340677_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_f674d8a39e09f9ff9dab729119413648.jpg
https://ria.ru/20260317/iran--2081096484.html
https://ria.ru/20260316/ssha-2080858260.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079340677_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_d497e84c4780eb3bf225094551cab8b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
WP: разведка США не увидела раскола в руководстве Ирана после начала конфликта

© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на площади Азади в Тегеране
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Разведка США не увидела раскола в руководстве Ирана после начала военной операции против страны, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.
Как говорится в сообщении, "согласно оценкам американской разведки после начала войны" иранские власти останутся целостными. "Явных признаков раскола или перебежек в иранской властной структуре нет", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Источник газеты добавил, что президент США Дональд Трамп получает "очень отрезвляющие брифинги" по американской разведке и ещё до того, как он дал отмашку на совместное с Израилем начало конфликта, ему сообщили о вероятности укрепления Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
При этом, по информации Washington Post, арабские союзники США в Персидском заливе "рассержены и встревожены" тем, что они стали мишенью ответных ударов Ирана.
"Они начали эту войну за Израиль, а затем оставили нас одних, чтобы мы сами сталкивались с атаками", - заявил изданию неназванный арабский чиновник.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала