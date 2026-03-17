Опрос показал, сколько россиян использует ИИ при планировании путешествия

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Почти 10% российских туристов прибегают к возможностям искусственного интеллекта при планировании путешествий, следует из совместного исследования "Мегафона" и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок".

Как следует из обзора, который есть в распоряжении РИА Новости, 9% россиян регулярно использует искусственный интеллект для организации поездок, еще 13% - обращаются к нему эпизодически для поиска достопримечательностей и ресторанов. Порядка 10% присматриваются к возможностям нейросетей, но перепроверяют все советы, а 5% - обращались к ИИ, но не были удовлетворены ответами.

"При этом сохраняется и осторожность: 26% опрошенных признаются, что пока не готовы доверить искусственному интеллекту организацию своего путешествия, другие 16% не видят в технологиях практической пользы", - указали авторы исследования.

Чаще всего ИИ используют для подбора экскурсий, поиска ресторанов и развлечений, составления маршрута путешествия, а также поиска идей для поездки. Реже при помощи нейросетей ищут жилье и составляют списки необходимых вещей, или спрашивают, как уложиться в бюджет.

При этом интернет-трафик профильных ИИ-сервисов для планирования поездок с начала текущего года вырос на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"По данным анализа обезличенных данных " Мегафона ", к помощи нейросетей при планировании поездки чаще прибегают мужчины — на них приходится 64% трафика на тематические ресурсы. Главными ценителями ИИ-инструментов выступают россияне в возрасте от 35 до 44 лет, на них приходится 40% пользователей, далее идут туристы в возрасте 25-34 лет (25%) и 45-54 лет (20%)", - отмечают аналитики.