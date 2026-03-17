РЭЦ проведет вебинар, посвященный премии "Экспортер года" - РИА Новости, 17.03.2026
11:06 17.03.2026
РЭЦ проведет вебинар, посвященный премии "Экспортер года"
экономика
Экономика
РЭЦ проведет вебинар, посвященный премии "Экспортер года"

РЭЦ расскажет на вебинаре об обновленной премии "Экспортер года"

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкНаграды для победителей Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года"
Награды для победителей Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта Экспортер года - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Награды для победителей Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года". Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) проведет обучающий вебинар, на котором раскроет все секреты обновленной премии "Экспортер года. Сделано в России".
"Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) приглашает экспортеров на вебинар, посвященный старту заявочной кампании Всероссийской премии "Экспортер года. Сделано в России". Встреча состоится 18 марта с 10.00 до 12.00 (мск), на ней расскажут об обновлениях главного конкурса страны для экспортеров", - отмечается в сообщении.
В 2026 году премия претерпела масштабную трансформацию. Согласно постановлению правительства РФ от 28 февраля 2026 года, конкурс был официально интегрирован с национальной программой продвижения "Сделано в России". Спикеры РЭЦ подробно разберут, почему в этом году за победу смогут побороться в отдельных (отраслевых) номинациях не только промышленные и АПК-гиганты, но и ИТ-стартапы, дизайнеры одежды, анимационные студии и представители туриндустрии.
Также они ответят на вопросы, как подать документы (на начальном этапе достаточно только ИНН компании), как наличие сертификата "Сделано в России" дает дополнительные баллы при оценке экспортной зрелости и какие преференции получают участники программы.
Спикеры мероприятия: директор по внешним связям и коммуникациям РЭЦ Елена Якутович, руководитель проекта по реализации специальных проектов РЭЦ Алексей Рябов, руководитель проекта по лицензированию РЭЦ Дмитрий Меньшов.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
 
