Посол Украины в Венгрии оформил машины на жену с доходом 520 долларов в год

В опубликованных им декларациях указано, что жилой дом общей площадью 69,3 квадратных метра и три автомобиля принадлежат его жене Татьяне Гондорчин. При этом ее доход от предпринимательской деятельности за 2023 год, согласно декларации, составил всего 520 долларов. За 2024 год информация о ее доходе уже была закрыта, в соответствующей графе декларации сообщается, что "член семьи не предоставил информацию". В декларациях за 2019 и 2020 годы ежегодные доходы жены посла указывались на уровне 30 тысяч долларов, за 2022 год они снизились до 6,6 тысячи долларов в год.