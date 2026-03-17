Посол Украины в Венгрии оформил машины на жену с доходом 520 долларов в год
Посол Украины в Венгрии Федор Шандор оформил дом и три автомобиля на супругу, доходы которой за 2023 год составили 520 долларов, выяснило РИА Новости, изучив...
2026-03-17T17:17:00+03:00
Посол Украины в Венгрии Шандор оформил дом и машины на жену с доходом $520 в год
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Посол Украины в Венгрии Федор Шандор оформил дом и три автомобиля на супругу, доходы которой за 2023 год составили 520 долларов, выяснило РИА Новости, изучив ежегодную декларацию Шандора.
В опубликованных им декларациях указано, что жилой дом общей площадью 69,3 квадратных метра и три автомобиля принадлежат его жене Татьяне Гондорчин. При этом ее доход от предпринимательской деятельности за 2023 год, согласно декларации, составил всего 520 долларов. За 2024 год информация о ее доходе уже была закрыта, в соответствующей графе декларации сообщается, что "член семьи не предоставил информацию". В декларациях за 2019 и 2020 годы ежегодные доходы жены посла указывались на уровне 30 тысяч долларов, за 2022 год они снизились до 6,6 тысячи долларов в год.
Основным видом ее предпринимательской деятельности указан ремонт компьютеров и периферийного оборудования, среди дополнительных - оптовая и розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах, другая деятельность в сфере информационных технологий и компьютерных систем.
Ранее во вторник сообщалось, что Шандор сфотографировался с продырявленным венгерским флагом в компании командующего силами беспилотных систем ВСУ
Роберта Бровди (в России
он обвиняется в теракте, жертвами которого стали российские журналисты). Шандор разместил фотографию с Бровди и оскверненным флагом по случаю венгерского национального праздника годовщины начала антигабсбургской революции 1848-49 годов.
Ранее РИА Новости выяснили, что посол Шандор размещал в соцсетях фотографии с эмблемой 68-го отдельного батальона территориальной обороны ВСУ "Закарпатские драконы", агитируя закарпатских венгров вступать в ВСУ, хотя Будапешт
выступает против участия венгров в конфликте. Как сообщали СМИ, до назначения послом в Венгрии
в 2023 году он сам состоял в 68-м батальоне ВСУ.