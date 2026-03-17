Более чем в 55 парках Подмосковья пройдет мероприятие "Крымская весна"

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Более чем в 55 парках Подмосковья 18 марта пройдет тематическое мероприятие "Крымская весна", которое приурочено ко Дню воссоединения Крыма с Россией, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гости посетят патриотические концертные программы и фотовыставки "Мой Крым — моя Россия", примут участие в акциях по раздаче ленточек и присоединятся к другим активностям.

Например, в парке "200 лет Егорьевску" состоится праздничная концертная программа. Для гостей также пройдет фотовыставка "Крым — Россия навсегда". Кроме того, все желающие смогут принять участие в тематической викторине.

Городской парк Краснознаменска проведет увлекательную викторину "Мой Крым — моя Россия". Все желающие смогут посетить представление на льду "Мы вместе!" от команды синхронного катания. В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске все желающие смогут принять участие в акции "Севастопольский вальс". Кроме того, гостям раздадут ленточки в цветах российского флага в рамках тематической акции.

В Наташинском парке Люберец гости примут участие в концертной программе "Крымская весна" и акции по раздаче ленточек с триколором. Также посетители смогут присоединиться к познавательной викторине "Крым наш". Парк имени Степанова в Серпухове проведет концертную программу "Мы вместе". Для гостей пройдут фотовыставка "Мой Крым – моя Россия" и тематическая виртуальная экскурсия.