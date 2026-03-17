https://ria.ru/20260317/podmoskove-2081278789.html
Более чем в 55 парках Подмосковья пройдет мероприятие "Крымская весна"
Более чем в 55 парках Подмосковья пройдет мероприятие "Крымская весна" - РИА Новости, 17.03.2026
Более чем в 55 парках Подмосковья пройдет мероприятие "Крымская весна"
Более чем в 55 парках Подмосковья 18 марта пройдет тематическое мероприятие "Крымская весна", которое приурочено ко Дню воссоединения Крыма с Россией, сообщает... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T18:27:00+03:00
2026-03-17T18:27:00+03:00
2026-03-17T18:27:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
республика крым
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081277712_267:342:3021:1891_1920x0_80_0_0_6665fcc387d10315efa9b71616a74803.jpg
https://ria.ru/20260317/mostransavto-2081205764.html
московская область (подмосковье)
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081277712_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f14b647ccc80f91325636a1b110e4138.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), республика крым, россия
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Республика Крым, Россия
Более чем в 55 парках Подмосковья пройдет мероприятие "Крымская весна"
Мероприятия ко Дню воссоединения Крыма с Россией пройдут в парках Подмосковья
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Более чем в 55 парках Подмосковья 18 марта пройдет тематическое мероприятие "Крымская весна", которое приурочено ко Дню воссоединения Крыма с Россией, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Гости посетят патриотические концертные программы и фотовыставки "Мой Крым — моя Россия", примут участие в акциях по раздаче ленточек и присоединятся к другим активностям.
Например, в парке "200 лет Егорьевску" состоится праздничная концертная программа. Для гостей также пройдет фотовыставка "Крым — Россия навсегда". Кроме того, все желающие смогут принять участие в тематической викторине.
Городской парк Краснознаменска проведет увлекательную викторину "Мой Крым — моя Россия". Все желающие смогут посетить представление на льду "Мы вместе!" от команды синхронного катания. В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске все желающие смогут принять участие в акции "Севастопольский вальс". Кроме того, гостям раздадут ленточки в цветах российского флага в рамках тематической акции.
В Наташинском парке Люберец гости примут участие в концертной программе "Крымская весна" и акции по раздаче ленточек с триколором. Также посетители смогут присоединиться к познавательной викторине "Крым наш". Парк имени Степанова в Серпухове проведет концертную программу "Мы вместе". Для гостей пройдут фотовыставка "Мой Крым – моя Россия" и тематическая виртуальная экскурсия.
Мероприятия организованы при информационной поддержке министерства культуры и туризма Подмосковья и автономной некоммерческой организации "Московская областная дирекция по развитию парков" (АНО "МосОблПарк").