В Подмосковье две тысячи домов подключили к газу по соцгазификации

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Единый оператор Подмосковья Мособлгаз подключил к централизованному газоснабжению 2 тысячи домовладений с начала года в рамках президентского проекта "Социальной газификации", сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Программа позволяет жителям газифицированных населенных пунктов региона не платить за подведение топлива к участку. Житель берет на себя только расходы на подключение и установку газового оборудования на участке собственника домовладения.

"Каждый новый дом, подключенный к газу по президентской программе Социальной газификации – это не просто цифра в отчете. Это тепло и экономия семейного бюджета, и главное - уверенность в завтрашнем дне. В настоящее время строительство газопроводов-вводов продолжается. По плану до конца декабря голубое топливо появится в домах еще 50 тысяч жителей", – подчеркнул министр энергетики региона Сергей Воропанов, его слова приводит пресс-служба.