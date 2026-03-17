В Подмосковье две тысячи домов подключили к газу по соцгазификации
В Подмосковье две тысячи домов подключили к газу по соцгазификации - РИА Новости, 17.03.2026
В Подмосковье две тысячи домов подключили к газу по соцгазификации
Единый оператор Подмосковья Мособлгаз подключил к централизованному газоснабжению 2 тысячи домовладений с начала года в рамках президентского проекта... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T18:10:00+03:00
2026-03-17T18:10:00+03:00
2026-03-17T18:10:00+03:00
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье), сергей воропанов, жкх
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Сергей Воропанов, ЖКХ
В Подмосковье две тысячи домов подключили к газу по соцгазификации
В Подмосковье 2 тысячи домов подключили к газу по программе соцгазификации
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Единый оператор Подмосковья Мособлгаз подключил к централизованному газоснабжению 2 тысячи домовладений с начала года в рамках президентского проекта "Социальной газификации", сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Программа позволяет жителям газифицированных населенных пунктов региона не платить за подведение топлива к участку. Житель берет на себя только расходы на подключение и установку газового оборудования на участке собственника домовладения.
"Каждый новый дом, подключенный к газу по президентской программе Социальной газификации – это не просто цифра в отчете. Это тепло и экономия семейного бюджета, и главное - уверенность в завтрашнем дне. В настоящее время строительство газопроводов-вводов продолжается. По плану до конца декабря голубое топливо появится в домах еще 50 тысяч жителей", – подчеркнул министр энергетики региона Сергей Воропанов, его слова приводит пресс-служба.
Чтобы подвести газ до границ участка бесплатно по программе, необходимо подать заявку на сайте. Для подключения дома к газу удобнее всего воспользоваться комплексным договором с Мособлгазом, в который входят проектно-изыскательские работы (проектирование трассы прохождения газопровода), строительно-монтажные работы в границах участка, техническое обслуживание газового оборудования, пусконаладочные работы и поставка газа.