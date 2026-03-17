ИИ сократил время проверки дефектов дорог Подмосковья на 70% - РИА Новости, 17.03.2026
17:26 17.03.2026
ИИ сократил время проверки дефектов дорог Подмосковья на 70%
Искусственный интеллект помог сократить среднее время инспектирования дефектов на дорогах Подмосковья на 70%, сообщает пресс-служба губернатора и правительства... РИА Новости, 17.03.2026
Искусственный интеллект помог уменьшить время проверки подмосковных дорог на 70%

© Фото : Правительство Московской области
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Искусственный интеллект помог сократить среднее время инспектирования дефектов на дорогах Подмосковья на 70%, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
На еженедельном совещании главы Подмосковья Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов обсудили готовность дорожных служб региона к весеннему сезону.
"И федеральные, и региональные дороги особенно весной требуют нашего внимания. И, конечно, все, что касается ямочного ремонта – задача оперативно начать этот процесс и сопровождать уже в течение всего сезона", – приводит пресс-служба регправительства слова губернатора.
Он подчеркнул, что дорожные службы уже устранили почти 50 тысяч ям.
"Что еще входит в наш весенний чек-лист – уборка мусора после зимы, приведение в порядок дорог, обочин, тротуаров, остановок, нанесение дорожной разметки. Точечно эту работу уже ведем, массово планируем начать с 23 марта, если погода будет позволять", – сказал Воробьев.
Общая протяженность дорожной сети в регионе – 45 тысяч километров. Из них 28 тысяч – муниципальные, 14 тысяч – региональные. Следить за порядком на них помогают технологии: специалисты фиксируют недочеты в мобильном приложении СКПДИ (система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры) и направляются подрядным организациям и производственным комплексам Мосавтодора для их устранения.
С осени 2025 года за порядком на региональных трассах, которыми каждый день пользуются около 8 миллионов человек, следит искусственный интеллект.
Специальные сканеры с ИИ установили прямо на дорожные машины. В режиме онлайн они анализируют видео, замечают ямы, мусор, проблемы с разметкой или знаками и автоматически формируют дефект в системе СКПДИ. Благодаря этому проверка дорог стала быстрее на 70%. Также система помогает проводить инвентаризацию объектов дорожного хозяйства (знаки, остановки, линии наружного освещения).
"Совместно с командой Мингосуправления региона в прошлом году мы оцифровали ямы на региональной дорожной сети. Следующим этапом была как раз задача "распрямить" этот процесс – автоматизировать регистрацию и занесение данных в систему. Нам это удалось сделать, и сейчас у нас по региональным дорогам задействовано 10 камер, в том числе есть служба инспекции дорог, уже два подрядчика применяют это непосредственно на своих участках", — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин.
Он подчеркнул, что с помощью искусственного интеллекта удалось автоматизировать процесс и добиться сокращения сроков.
"Поэтому основной приоритет в этом году – применение камер также на муниципальной сети", – сказал Сибатулин.
В рамках весенней уборки приведут в порядок остановки – их на территории Подмосковья 13,5 тысячи. В планах до 1 мая там, где необходимо, покрасить павильоны, восстановить стекла, стенки и лавочки, покрасить бордюры на посадочных площадках.
На отдельном контроле мосты – их почти 4 тысячи. Конструкции обследуют, уберут мусор, залатают ямы на проезжей части и тротуарах, покрасят ограждения. В случае необходимости вместо поврежденных элементов установят новые.
Также до 1 мая планируют привести в порядок шумозащитные экраны; обновить разметку (до 1 мая – на центральных дорогах, до 8 мая – у мест воинской славы, до 1 июня – на пешеходных переходах в городах).
