18:31 17.03.2026 (обновлено: 18:32 17.03.2026)
Арестованную за поджог гумпункта в Петербурге внесли в список террористов
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Петербурженка Елизавета Неуступова*, арестованная за поджог пункта сбора гуманитарной помощи на Кантемировской улице в Санкт-Петербурге, внесена в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Неуступова Елизавета Евгеньевна, 14 сентября 2001 года рождения, город Вологда", - говорится в перечне.
В феврале Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Неуступову по делу о теракте. По данным следствия, 4 февраля она подожгла смеси в бутылках и бросила их в подвальное помещение, где находился пункт сбора гуманитарной помощи "Спасем Донбасс".
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* внесена в перечень террористов и экстремистов в России
Мать и сына внесли в перечень террористов за отрицание существования России
11 марта, 19:20
 
