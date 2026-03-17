22:32 17.03.2026
https://ria.ru/20260317/perevozchiki-2081312145.html
Перевозчики из Польши и Литвы попросили Минск снизить плату за стоянку фур
Международные автоперевозчики Польши и Литвы просят Минск выпустить свои фуры, застрявшие на белорусской территории из-за временного закрытия Вильнюсом КПП на границе с Белоруссией
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915027736_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_d9f0e8bf3e961785f41f95ac4bd95a8c.jpg
В мире, Белоруссия, Польша, Минск, Александр Турчинов
Перевозчики из Польши и Литвы попросили Минск снизить плату за стоянку фур

РИА Новости: иностранные перевозчики просят Минск снизить плату за стоянку фур

© Фото : Лидский пограничный отряд/ВКонтакте
Очередь из фур на пункте пропуска Бенякони в Белоруссии
Очередь из фур на пункте пропуска Бенякони в Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 17 мар - РИА Новости. Международные автоперевозчики Польши и Литвы просят Минск выпустить свои фуры, застрявшие на белорусской территории из-за временного закрытия Вильнюсом КПП на границе с Белоруссией, снизив плату за их пребывание на охраняемых стоянках, сообщили журналистам прибывшие в белорусскую столицу на встречу с руководством республики представители перевозчиков.
Премьер Белоруссии Александр Турчин во вторник в Минске встретился с литовскими и польскими перевозчиками, которые обратились к президенту Белоруссии с просьбой содействовать урегулированию ситуации с грузовиками с литовской регистрацией. Позиция Минска заключается в том, что белорусским владельцам охраняемых стоянок, куда были помещены фуры с литовской регистрацией на период временного закрытия Вильнюсом литовско-белорусской границы, должны быть компенсированы расходы.
«
"Мы просили белорусскую сторону разрешить выезд польских транспортных средств тем же путем, которым они попали в Беларусь, то есть в основном через погранпереход "Козловичи". Также просили либо полностью освободить от оплаты, либо насчитать ее в минимальном размере, потому что в среднем около 16 тысяч евро за один автопоезд составляет сейчас оплата", - сказала, отвечая на вопрос РИА Новости, представитель компании "Анпол Анета Борута", член правления комитета по защите интересов перевозчиков и работодателей автотранспорта Польши Анета Борута.
Представитель автоперевозчиков подчеркнула, что в ходе встречи с белорусским премьером их делегация обращала внимание на то, что в данном конфликте Польша не является непосредственным участником.
Представители польской стороны рассказали журналистам по итогам встречи в белорусском правительстве, что около 30% перевозчиков из Польши понесли убытки из-за сложившейся ситуации. По их словам, в настоящее время на территории Белоруссии застряло около тысячи единиц их транспорта, стоимость пребывания на охраняемой стоянке в Белоруссии каждой из них за прошедшие четыре месяца составляет около 16 тысяч евро. Они заявили, что белорусская сторона обещала на прошедшей во вторник в Минске встрече, что в течение недели будет принято решение по сложившейся ситуации. Польские перевозчики также подчеркивали, что в данном случае они не имеют права ни на какие страховые выплаты, ведь страховка выплачивается только в случае кражи авто или его повреждения в ДТП.
В свою очередь руководитель литовской делегации, представитель компании Sontransa Кшистов Сонгин рассказал журналистам, что около 70 литовских перевозчиков написали письмо в адрес президента Белоруссии с просьбой разрешить ситуацию. Он пояснил РИА Новости, что литовские перевозчики направляли в адрес главы белорусского государства обращение отдельно от польских коллег.
"Писали отдельно. Мы приехали индивидуально как инициативная группа международных перевозчиков Литвы. Коллеги из Польши писали отдельное письмо, насколько мы знаем", - сказал Сонгин.
"У нас было две просьбы: вернуть к работе наши транспортные средства, которые сейчас находятся на охраняемых стоянках "Белтаможсервиса", и пересмотреть финансовую нагрузку на литовские компании, чьи транспортные средства находятся на этих стоянках", - сказал руководитель литовской делегации.
Со ссылкой на белорусскую статистику он рассказал, что в целом в Белоруссии застряли 1 тысяча тягачей и более 1,7 тысячи полуприцепов, принадлежащих разным иностранным перевозчикам, но имеющих литовскую регистрацию.
Литва после серии инцидентов с метеозондами, залетевшими, по утверждениям Вильнюса, на территорию прибалтийской республики с белорусской стороны, 29 октября объявила о закрытии на месяц с возможностью продления этого срока пограничных пунктов пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони"). В начале ноября в Минске заявили, что застрявшие из-за этого решения на территории Белоруссии свыше тысячи грузовиков литовских перевозчиков будут перемещены в специально оборудованные места стоянки, где будут оставаться до возобновления литовской стороной движения через белорусско-литовский участок границы. Вильнюс открыл оба пункта пропуска в ночь на 20 ноября. Минск предложил Вильнюсу решить вопрос с работой КПП на общей границе и застрявшими фурами на уровне министерств иностранных дел, но не получил ответа.
Замминистра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета рассказал, что польские перевозчики дважды пострадали из-за временного закрытия КПП на белорусской границе. Когда Польша закрыла границу на фоне прошедших в сентябре белорусско-российских военных учений "Запад-2025", польские компании перерегистрировали свои транспортные средства в Литве, чтобы продолжать работать, а затем оказались вовлечены и в литовско-белорусский конфликт по поводу работы КПП на общей границе.
