В Совфеде назвали возможное место новых переговоров по Украине - РИА Новости, 17.03.2026
14:43 17.03.2026
В Совфеде назвали возможное место новых переговоров по Украине
Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин допустил, что Турция может стать местом новых переговоров по Украине, но важно не место, а... РИА Новости, 17.03.2026
в мире
украина
турция
киев
григорий карасин
владимир зеленский
совет федерации рф
мирный план сша по украине
В мире, Украина, Турция, Киев, Григорий Карасин, Владимир Зеленский, Совет Федерации РФ, Мирный план США по Украине
Сенатор Карасин допустил, что новые переговоры по Украине могут пройти в Турции

Флаги России и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин допустил, что Турция может стать местом новых переговоров по Украине, но важно не место, а способность Киева вести переговоры.
Ранее в администрации президента Турции сообщили РИА Новости, что турецкая сторона готова обеспечить безопасность переговоров по Украине на высшем уровне.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Глава Евросовета признал, что ЕС придется говорить с Россией по Украине
Вчера, 10:50
«

"Турция уже была местом переговоров, так что почему бы ей не стать местом для проведения очередного раунда? ...Но главное здесь все же не место, а способность Украины вести переговоры", - сказал сенатор в разговоре с изданием "Лента.ру".

Карасин считает, что Владимир Зеленский в последнее время заметно радикализировался, что осложняет дальнейшее ведение диалога с Киевом. Кроме того, Карасин отметил, что Зеленский делает очень воинственные заявления, что, по мнению сенатора, делает Украину недоговороспособной и затрудняет проведение переговоров.
"Видимо, Зеленский об этом не задумывается, больше заботясь о собственном имидже, что прискорбно", - заключил сенатор.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля. По данным источника РИА Новости, стороны не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Эксперт: страны ЕС, мешающие урегулированию на Украине, идут против США
Вчера, 04:03
 
